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Pota Beyi son saniyede yıkıldı: 63-62

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Pota Beyi son saniyede yıkıldı: 63-62
TB2L'de mücadele eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı lider Antalyaspor'a tek sayı farkla yenildi: 63-62. Temsilcimiz son saniyede yediği 3'lükle kaybetmenin hüznünü yaşadı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

A Grubu lideri Antalyaspor, grubun iddialı takımlarından Boluspor'u konuk etti. Mücadele Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda oynandı. İlk çeyreği 20-14 geride tamamlayan Antalyaspor, devre sonunda 35-32 önde olan taraftı. Üçüncü çeyrekte farkı açıp final periyoduna 54-47 önde giren Antalyaspor son 20 saniyeye 62-60 geride girmesine rağmen maçtan 63-60 galip ayrılmayı başardı. Temsilcimiz kritik maçı son saniyede yediği 3'lükle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Boluspor haftasonunda FMV Işıkspor'a konuk olacak.

 

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