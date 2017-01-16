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Pota Beyinden Adana Zaferi: 63-67

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Pota Beyinden Adana Zaferi: 63-67
TB2L’den Play-Off mücadelesi veren Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı deplasmanda güçlü rakibi Adanaspor’u 67-63 yenerek büyük bir zafer elde etti.

Haber: Barış Güzeltürk

Adana Menderes Spor Salonu’nda oynanan haftanın önemli maçında temsilcimiz rakibi Adanaspor’u uzatmada devirdi. Oyuna çok iyi başlayan Bolu Belediyespor Boluspor ilk periyodu 19-15 önde kapattı. Temsilcimiz soyunma odasına ise 33-29 önde gitmeyi başardı. 3.periyotta farkı açan ekibimiz bu bölümü de 48-35 önde tamamladı. Son bölümde ev sahibi ekip farkı kapatarak 57-57 eşitliği yakaladı. Maç bu skorla uzatmaya gitti. Uzatmada rakibine 4 sayılık üstünlük sağlayan temsilcimiz zorlu maçtan 67-63 galip ayrılarak yüzümüzü güldürdü. Temsilcimiz önümüzdeki hafta Melikgazi Belediyespor’u ağırlayacak.

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