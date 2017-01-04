POTA`NIN DEVLERİ TRANSFER TAARUZUNDA

Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı takıma 2 takviye daha yaptı

Haber: Uğur BALABAN

Potanın devleri Halk Enerji TED Ankara Kolejliler takımından Can Coşkun ile Mamak Bld. Ankara DSİ takımında Enis Bayrak`ı kadrosuna kattı. Özellikle Türkiye Spor Toto Süper Ligi takımından transfer edilen 2.00 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu Can Çoşkun ismi dikkat çekti.

2.lig A grubunda mücadele eden temsilcimiz ligin ilk yarısında aldığı 5 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor. Boluspor Basketbol takımı 10. hafta mücadelesinde Milli Piyango ile 7 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 da Karaçayır Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.