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“Protokolün iptalini talep ediyoruz”

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“Protokolün iptalini talep ediyoruz”
Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, yaptığı yazılı basın açıklaması ile ‘Değerler Eğitimi” adı altında anaokullarda uygulanacak protokolle tepki gösterdi. Gezici; “Bu protokol anaokulları için asla kabul edilemez, uygulanamaz” dedi.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici şunları söyledi; “13 Ekim de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yapma ihtiyacı duyarak, ilkokullarda, ders dışı ve velilerin talebi üzerine gruplar oluşturulacağını ve Anaokullarında ise 3 yıldır uygulamanın devam ettiğini ve olumlu ‘’sonuç’’lar alındığını belirterek ,Anaokullarında uygulamanın  protokol çerçevesinde devam edileceğini duyurdu. Yani; 48 Aylık çocuklara Kur-an eğitimi vereceklerini beyan etti. Uygulama okul ders saati içinde yapıldığında; Bolu İl merkezinde bütün okullarda sadece 20- 25 velimiz İSTEMİYORUM derken , uygulama ders saatleri dışına alındığında, merkezde hiçbir okulumuzda, nerdeyse hiç talep olmadığını ve ‘’Değerler Eğitimi’’ adı altında  kursların açılamadığını gördük.   Eğitim Sen olarak biz bu sonucu zaten öngörmüştük. Üyemiz olsun olmasın bütün meslektaşlarımızın ve velilerimizin uygulamanın  öncesinde kaygılarının ,   iptal sonrasında da teşekkürlerinin tanığıyız. Buradan yetkililere soruyoruz ;    bu sonuç sizlere  ne ifade  ediyor? Velilerimizin kararını bu denli değiştiren şey nedir? Yaratığınız baskının farkında mısınız? Velilerimizin okullarda sadece akademik eğitim talep ettiklerinin farkında mısınız? “ dedi.

“BU PROTOKOL  ANAOKULLARI İÇİN ASLA KABUL EDİLEMEZ, UYGULANAMAZ”

Açıklamasının devamında bu protokolün anaokulları için kabul edilemez ve uygulanamaz olduğunu ifade eden Gezici; “ Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim programının temel mantığına ,mevzuatına göre kabul edilemez yapısı, pedagojik olarak sakıncaları çok net tariflenmiş, gelişim dönemine uymayan içeriği  ,etkinlikler ve  çocuk gelişimine yönelik  eğitimi becerisi olmayan kişilerce verilecek olması nedeniyle kabul edilemez, uygulanamaz. Yetkililerden, sağlıklı  nesiller yetiştirme sorumluluğumuzu hatırlatarak  bu uygulamanın  derhal sonlandırılmasını ve protokolün iptalini talep ediyoruz” şeklinde ifade etti.

 “BOLU VALİLİĞİ VE BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE SORUYORUZ”

Son olarak Bolu Valiliği ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne cevaplamaları için sorular soran Gezici; “Kamuoyu Aşağıda  Bulunan  Soruların Yanıtını  Protokole imza atan  Bolu Valiliği ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Beklemektedir: 1.MEB, Okulöncesi Öğretim Programında açıkça ‘’ değerler eğitimi ayrı bir alan olarak ele alınmamış, ancak kazanım ve göstergelerde bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır.’’  ‘’kazanımlar konu ve tema merkezli olamayacak sarmal bir şekilde ele alınacak’’  diye belirtilmişken neye dayanarak  konu bile değil!  yıl boyu verilecek ‘’Değerler eğitimi’’ diye ders türetebildiniz, bu açıkça  mevzuata ,  okulöncesi eğitimin temel mantığına  aykırı bir  protokol  değil midir? 2. Okul öncesi eğitiminde, eğitimcinin nitelikleri net tanımlanmışken, ‘’Kur-an kursu öğreticisi’’ sıfatı nasıl bir formasyon  içermektedir. MEB Okulöncesi çocukları gelişimsel özelliklerine göre üçe ayırmış, kazanım ve göstergeleri   bu ayrıma göre net bir şekilde ayrı ayrı  tanımlamışken bu uygulamanın içeriği üç guruba aynı şekilde  nasıl uygulanabiliyor ?Bu açıkça çocuk gelişimi ile ilgili hiçbir bilgi ve formasyonu olmayan ,  çocuklarımızı ,çocuk eğitimi konusunda  son derece ehliyetsiz kişilere teslim ettiğinizin açık göstergesi  değil  midir?  3. Okulöncesi eğitiminde  dil gelişimi ,  yaratıcılığın geliştirilmesi temel amaçlardan belirlenip , ‘’Telaffuzu zor   kelimeler  ve çocukların bunları  ezbere  zorlanması her iki gelişim alanını olumsuz etkiler’’ bilgisine rağmen ,çocuklara  yılsonu  gösterisi  için  sayısız  sure ezberlettirilmesi açıkça okuöncesi  eğitimin  temel amaçlarına  aykırı değil midir? 4.Gelişim dönemi olarak somut işlem dönemi olarak tanımlanan bu çocuklara verilen soyut kavramlar, bilimsel bilgi ve bilimsel eğitimin açıkça reddi değil midir? 48 aylık çocuklarımıza yapılan bu uygulamayı en basit tabirle ihmal olarak değerlendiremez miyiz? Velilerin bize ilettiği şikayetlerden sadece bir tanesi, odasında yalnız kalamıyor  ,altını ıslatmaya başladı gibi yakınmalar ve korkular  ‘’bu dönemde soyut kavramları (Cennet ,cehennem, melek,cin)  anlamlandıramayan çocuk yetersizlik duygusu yaşar,olumsuz benlik gelişmesine neden olur ve bu durum onu korku ve kaygıya sevk eder’’ diye tanımlanan bilimsel  bilgiyi içerir mi? Uygulama konusunda Okulöncesi öğretmenlerimizin  eleştireleri ve önerileri doğrultusunda ‘’okul müdürlerinin baskı altındayız ,müdahale edemiyoruz ifadeleri doru mudur? Doğru ise kimler baskı yapmaktadır.? 5. Kaynak aktarılamayan , fiziksel olarak yetersiz bırakılan okullarımızda  isteyen ya da istemeyen öğrencilere yer olmadığını  görüyoruz. Bu uygulama sonucu, okulun eklentilerinde kontrolsüz bir şekilde dolaşan  çocuklarımız   güvendeler mi ?  6. Geçtiğimiz hafta  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Zümre başkanları toplantısında tüm zümreler için  1.Gündem maddesinde;  ‘’Eğitim   ve Öğretim Birliğinin Sağlanması’’ amacını ortaya koyan müdürlüğümüz, Anaokullarında  bu PROTOKOLLE  bu birliği  kendisi bozmuyor mu? Bu protokol sayesinde,  ÇOCUKLARIN   ben-(biz) neden buradayım, arkadaşlarım neden  orada sorusunu cevaplayamıyorum !  anlatamıyorum!  çok küçükler ,   çok üzücü diyen veli ve öğretmenlerimize nasıl cevap vereceğiz? Çocuklarımız açısından travma yaratan bu durumu,  çocuklara  arkadaş olduklarını nasıl anlatacağız? Çocuk nihayetinde  yaşadığını öğrenir.  7.Çocuklarımıza okulöncesi   öğretmenlerimizden  daha  iyi kim ne öğretebilir, Öğretmenin yeri sınıfıdır, öğrencilerinin yanıdır.  Her fırsatta öğretmenlerimizi  sınıflarından çıkarmaya çalışılan  bu uygulamaların,  Öğretmenlik  meslek  itibarını  ve onurunu zedelediğinizi düşünüyor musunuz ? 8.İlimizde  1243 camiye karşılık 240 Okul bulunurken, Türkiye genelinde Cami sayısı bakımından 25. sırada, Okul sayısı bakımından 65 sırada iken , hala okullarımızda akademik eğitimi sekteye uğratacak protokollere imza atmanız, okullarımızı başka kurumlara aracı kılmanızın gerekçesi nedir?

 

 

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