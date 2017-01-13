Rakam Hutbe’de açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bu Cuma namazında okunun hutbe’de kampanya için toplanan para miktarı açıklandı.

Türkiye genelinde ve Bolu’daki tüm camilerde Cuma namazında okunan hutbe’de; “Halep’te İnsanlık Ölmesin” adı altında başlatılan kampanya çerçevesinde ülke genelinde yapılan kampanyada 133 milyon 745 bin TL’nin toplandığı açıklandı.

Cuma namazında okunan hutbede şu görüşlere yer verildi; “Şu bilgiyi paylaşmak istiyoruz: Diyanet İşleri Başkanlığımızın, kısa bir süre önce “Halep’te İnsanlık Ölmesin” çağrısıyla başlattığı yardım kampanyasına aziz milletimiz her zaman olduğu gibi yine büyük bir teveccüh göstermiştir. Kampanya kapsamında şu ana kadar yurt içi ve yurt dışından toplam 133 milyon 745 bin TL değerinde ayni ve nakdi yardım toplanmıştır. Toplanan yardımlar, Halepli mazlum kardeşlerimize ulaştırılmakta ve onların yaralarına merhem olunmaya çalışılmaktadır. Yüce Rabbimiz, yapmış olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Mazlumların, mağdurların, çaresizlerin ümidi olan ülkemize ve aziz milletimize zeval vermesin”