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Rakibimiz 2 Kasım’da belli olacak

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Rakibimiz 2 Kasım’da belli olacak
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Konya Anadolu Selçukspor’u 1-0 mağlup ederek bir süt tura yüklesen Boluspor’un 5. tur rakibi 2 Kasım’da belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Konya Anadolu Selçukspor’u deplasmanda 1-0 yenerek 5. tura yükselen Boluspor’un yeni rakibi 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig’de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.”

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