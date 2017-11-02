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Rakip Kasımpaşa

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Rakip Kasımpaşa
Ziraat Türkiye Kupasında rakibimiz belli oldu. 32 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye kupasında rabikimiz Kasımpaşa oldu.

Haber: Gökhan Aksoy

Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk karşılaşmalar 28-29-30 Kasım, rövanşlar ise 12-13-14 Aralık tarihlerinde olacak.

HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kahramanmaraşspor - MedipolBaşakşehir

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Beşiktaş - GranmedicalManisaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Bükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

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