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Rambo 3.kez Boluspor'da!..

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Rambo 3.kez Boluspor'da!..
Boluspor yönetimi stoper Ramazan Sal ile 6 aylığına sözleşme imzaladı. Rambo böylece 3.kez Boluspor'a geldi.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Konuyla ilgili olarak gazetemizin sorularını yanıtlayan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı transferi doğrulayarak, "Ramazan Sal ile anlaştığımız doğru. Kendisi ile 6 aylığına anlaştık. Boluspor'u çok sevdiği için dönmek istedi" dedi. Ramazan Sal sene başında Şanlıurfaspor ile anlaşmıştı. Ramazan Sal ile daha önce Mersin İdmanyurdu anlaşmış ama sözleşme imzalayamamıştı. Rambo 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında da Boluspor forması giymişti. Tecrübeli isim Bursaspor ile 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

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