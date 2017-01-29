REFERANDUM %65 EVET -%35 HAYIR…neden?

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Bu referandum…

Normal zamanlarda olan secimler gibi değil.

Bölgede yaşanan Sünni Şii çatışmasının doruk noktaya yükseldiği bir dönemde yapılıyor.

Nedenleri üzerine kafa yorarsak eğer?

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İran, Irak, Suriye Şii yönetimlerini destekleyen Türkiye deki Şii merkezli yapıya sahip güçlerin seçimle iktidara gelemeyeceklerini bilmeleri üzerine devleti yıpratıp iç savaş çıkararak darbe yapmalarının gündemde olması...

Kalkışma, iç savaş, kanunları hiçe sayma, karışıklık çıkarma ve darbe yapma seviyesinde terör tırmandırılarak Birleşmiş Milletlerin müdahalesini isteme ortamının yaratılması ana hedef gibi...

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Bu ortamı yaratanlar kimler?

Yabancı yerli bilumum muhalefetin her türlüsü..

CHP içinde büyük bir grupla birlikte HDP ile Ermeni Kriptolar...

Yani hayırcılar...

Şii ve Gregoryanlar ile aykırıcılar.

Oy potansiyeli %25-30

Niye çok tepki veriyorlar?

Çünkü...Bir daha…

Nüfus ve oy potansiyeli olarak %65-70 aralığında bulunan Sünni çoğunluğun elinden iktidarı almaları ve hatta koalisyon ortağı olmaları şansıda ortadan kalkıyor.

Sünni çoğunluk her zaman başkanını seçer bu sistemde...

Bu nedenle referandumun yapılmaması için her turlu olumsuz figürün kullanılması için harekete geçmelerinin beklenmesi söz konusu…

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Bu seçimlerin paradoksu bu…

Normal secim gibi düşünmek yanlış ve halk bunun farkına varmış durumda görünüyor...

Bölgede yaşanan SÜNNİ-Şİİ gerçekliğine göre şekillenen referandumun HAYIRCI çıkış noktasını yaratanlar, secimle gelen iktidarı devirmek için Devlete savaş açan ve terörizmi kullanan, destekleyen bir sürecin içinde yer almakla kendi sınırlarını belirlemiş görünmektedir.

SÜNNİ EVETÇİLER %65-70 ARALIĞINDA…

Şİİ HAYIRCILAR %30-35 ARALIĞINDA…

Bu gün için tarafların yığılma güçleri bu şekilde…

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İşte tam bu noktada…

Devlet kendini korumaya geçmiştir…

Başkanlık sisteminde % 65-70 Sünni çoğunluk kendi başkanını her zaman seçecektir...

Muhalefetin her türlüsünün toplamı başkanlık için yeterli olmayacaktır…

Böylece…

Koalisyonlu dönemlerde, devlet içinde stratejik noktalara getirilen yandaşların gelecekte bir gün devlet belgelerini bu gün olduğu gibi muhalif liderlere vermesi engellenmiş olacaktır.

Devlet kendi içinde, geçmişten gelen sinsi kadroları başkanlıkla birlikte temizleyecek ve yeni benzer ve sinsi ortamların yaratılmasına fırsat vermeyecektir.

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Başkanlıkla birlikte…

Türkiye’nin, İran’da olduğu gibi Şİİ Molla rejimi olmasının önü tıkanmaktadır…

Irak-Suriye Birleşik Arap Devleti gibi bir BAAS zihniyeti siyasi gündemde tamamen yok edilmektedir.

Türkiye çoğunluğu nedeniyle Sünni ağırlıklı Laik, Hukuk Cumhuriyet Devleti olarak Batılı çizgilerde ama kendisini korumaya alan (ABD de TRUMP siyaseti gibi) bir yükselişe girecek süreç başlatılmak istenmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sonrasında İsmet İNÖNÜ Baas zihniyetli bir lider olarak Cumhuriyeti kendi istediği hedeflere görünürken...

Günümüzde yapılmak istenen Mustafa Kemal Atatürk'ün sağ yanının devleti koruma kollama yoluyla bir dengeye getirilmesi ve Şİİ merkezli Baasçı zihniyetin siyaseten tasfiyesi-preslenmesi hedeflenmektedir.

Sandık-seçim öncesi gerçeklerin şekillenmesi böyle görünmektedir...

Referandumun Türk Milletine yararlı olması dileğiyle...