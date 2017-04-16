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Referandum dostluğu

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Referandum dostluğu
Tüm Bolu halkı referandumda tercihini göstermek için sandığa koştu. Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, oylarını kullandıktan sonra dostluklarını gösterdiler. MHP İl Başkanı Adem Evcil’de oyunu kullanarak, tercih

Haber: ERDAL TANRIVERDİ

 Referandum öncesi ilimizde Emniyet Müdürlüğünün almış olduğu önlemler gözlerden kaçmadı. Her okulda görev yapan polis memurları sandık güvenliğini tam anlamıyla yerine getirirken, küçük çaplı çıkan tartışmalarda polisin güzel yaklaşımları sayesinde sonlandırıldı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu İmam Hatip Lisesinde her oy kullanma zamanı olduğu gibi yine yolları bu okulda kesişti. Her iki milletvekili aileleriyle oy kullandıktan sonra bir araya gelerek dostluk mesajları verdiler. MHP İl Başkanı Adem Evcil’de Kültür İlkokulunda, tercihini belirttiği oy pusulasının bulunduğu zarfını sandığa attı.

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