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Referandum için ek otobüs seferleri konuldu

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Referandum için ek otobüs seferleri konuldu
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" halk oylaması nedeniyle sandık başına gidecek vatandaşlar için Pazar günü özel halk otobüs seferleri artırıldı.

Haber: BMA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan 2017 Pazar günü Bolu’da yaşayan vatandaşların şehir içi ulaşımında sorun yaşamamaları amacıyla Bolu Belediyesi tarafından özel halk otobüslerine 12 ilave seferler konuldu.

İlave sefer saatlerine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden şu bilgilendirme yapıldı:

- Çaydurt merkez aracı: Saat 06.30’da İtfaiye durağından kalkarak Çaydurt istikametine hareket edecek.

- Yukarısoku Mahallesi aracı: Saat 07.00’de İtfaiye durağından kalkarak Yukarısoku Mahallesi istikametine hareket edecek.

- Dağkent merkez aracı: Saat 06.30 da Sanayi durağından kalkarak Dağkent Mahallesi ve TOKİ konutlarına hareket edecek.

- Sarıcalar Mahallesi aracı: Saat 07.00 İtfaiye durağından kalkarak Sarıcalar Mahallesi istikametine hareket edecek.

- Memursen- Kürkçüler Mahallesi aracı: Saat 06.30’da Sanayi durağından Kürkçüler Mahallesine hareket edecek.

- Sümer Mahallesi aracı: Saat 06.30’da Sanayi durağından Sümer Mahallesi, Seyit Mahallesi ve Sultanbey Köyü istikametine hareket edecek.

- Şehiriçi Sağlık Mahallesi aracı: Saat 06.30’da Kısmet Sitesi’nden Sağlık Mahallesi ve Salıbeyler Mahallesi istikametine hareket edecek.

- Karacasu beldesi aracı:  Saat 06.30’da merkezden Karacasu istikametine hareket edecek.

- 500 Evler - Devlet Hastanesi Aracı: Saat 06.30’da karşılıklı olarak 500 Evlerden devlet hastanesi istikametine; devlet hastanesinden 500 Evler İstikametine kareket edecek.

- Devlet Hastanesi - Kanalyolu aracı: Saat 06.45’de karşılıklı olarak sanayiden devlet hastanesi istikametine, devlet hastanesinden sanayi istikametine hareket edecek.

- D-100 Tesisler - Yeşilköy Aracı:  Saat 06.30’da İtfaiye durağından hareket ederek Ömerler Köyü, Elmalık Köyü ve Yeşilköy Köyü istikametine hareket edecek.

Not: Özel halk otobüslerinin haftaiçi -haftasonu hareket saatleri ve izleyeceği güzergahlar www.bolu.bel.tr sayfamızda mevcuttur.

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