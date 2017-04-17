Referandum sonuçları üzerine

İlhami Candemir

Sayın okuyucular,siyaseti geren,hayırcıları üzen, milleti bölen bir referandumu daha geride bırakmış bulunuyoruz.Hayırlı olsun diyorum.

Bu kadar mı? Hayır,diyeceklerim var;

1)17 Şubat 2017 tarihli Bolu Gündem ve Bolunun Sesi gazetelerinde yayımlanan “hayallerimin Sergisi” başlıklı yazımda siz okuyucularımla aynen şunları paylaşmıştım; Yazımda,…….Köyün ağası gariban Mehmet’in kızını kendisine kuma olarak almak istemiş,adamlarına “gidin isteyin” dediğinde adamlarından birisi “aman ağam istemeye ne gerek var,gidelim zorla alıp getirelim” dediğinde ağa tamam onu ben de biliyorum,öyle de olsa alacağım,böyle de olsa alacağım ama siz yine de usulen(adet yerini bulsun diye)isteyin demiş dedikten sonra devamla şu hususu tespit etmiştim.Bu referandum çalışmaları ile ilgili tabloya baktığımda anlaşılıyor ki AKP-MHP ittifakının mimarlarına göre referandum usulen(adet yerini bulsun diye) yapılıyor, yapılan baskıları görünce referandumu öyle de olsa alacağız böyle de olsa alacağız düşüncesinin silüetini (gölgesini) görmekteyiz demiştim.Şimdi amatör bir gazete yazarı olarak önsezimde haklı çıktığımı görüyorum.Bu bir. Diyeceğim ikinci hususa gelince;

2)YSK “mühürsüz zarfların ve oy pusulalarının -yasanın açık hükmüne rağmen- geçerli olacağına karar verdi.YSK başkanı açıklamasında,bu kararı AKP li bir üyenin şikayeti üzerine “oy birliği ile” alındığını beyan etti.Şimdi ben sormaz mıyım?AKP li üye mühürsüz zarf ve oy pusulalarının “evet” olduğunu biliyordu da mı şikayet etti;Takdir sizlerin.

Hakem kararı ile bir maç daha kaybedildi. Galiptir bu yolda mağlup olan der tekrar referandumun hayırlara vesile olmasını dilerim.