1 Kasım’da CHP’den Bolu milletvekili adayı olan ve gece gündüz demeden parti çalışmalarına katılarak büyük destek veren Elfaz Temiz, 16 Nisan’da yapılan referandum değerlendirmesi yaptı. Temiz; “Rejimi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Haber: Gökhan Aksoy

Yıllardır CHP’ye gönü vermiş, partinin duayenleri arasında yer alan Elfaz Temiz, sosyal paylaşım sitesi kendi özel sayfasından bir açıklama yaparak referandumu değerlendirdi. Temiz, şunları söyledi; “Geçirdiğimiz şaibeli 16 Nisan referandumu hakkında affınıza sığınarak birkaç cümlede ben söylemek istiyorum.Herkesin bildiği gibi bir tarafta Devletin bütün gücü kullanılarak ( Resmi araçları, Uçakları, helikopterleri, Belediye imkanları, Reklam panoları ,örtülü ödenekleri, yardım paketleri, insan gücü v.s. v.s) Diğer taraftan; Ne Partilerimizden ne ağa babalarından, ne devletten hiçbir kimseden bir kuruş yardım almadan öz be öz kendi imkanlarıyla çalışan muhalif gruplar yani HAYIR diyenler. Hal böyle iken ve bu kadar baskıya rağmen Cumhuriyeti ve rejim değişikliğini ve hele hele tek adam sistemini halkımız kabul etmeyerek DUR diyecek kadar hayır oyu vermiştir... Toplumsal mutabakat sağlanmadan Anayasa değiştirmek mümkün değildir. % 95 evetle yapılan 12 eylül Anayasası bile bu Ülkede nasıl tutmadıysa bu Anayasada hiçbir şekilde tutmayacak ve toplumun yarısı bunu kabul etmeyecektir” dedi.



Temiz, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; “Bunu zaman ve Türk Milletinin sağduyusu gösterecektir. Bundan sonrası beni aşar. Bu referandum sürecinde; Bana Partimin Merkez İlçe teşkilatı tarafından ( 26.dönem Milletvekili Adayı olarak,) Sayın Vekilimiz Tanju Özcan'la beraber çalışma sorumluluğu verdi.. Elimden geldiği kadarıyla gece gündüz demeden hemen hemen tüm İlçelerimizi (Gerede-Dörtdivan 1-2 hariç) diğerlerini 4-5 defa ziyaret edip çarşı pazar ve esnaf gezdik.Gece yarılarına kadar yüzlerce köy ve mahalle ile Resmi kurumları ziyaret ettik, binlerce insanla telefonla konuştum, birçok zaman sizlerle sosyal medyayı kullanarak paylaşımlar yaptım..Bize bu gezilerimizde her bölgeden ve İlçelerden birçok partilimiz ile İlçe başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ve HAYIR a gönül veren vatandaşlarımızda refakat etti. Gittiğimiz birçok yerde bize çay kahve ve yemek ikram edenler oldu ama çok zaman aç gezdiğimiz yemek yemeye fırsatımız olmadığını söylersem yalan söylememiş olurum, Yorgunluktan pert olduğum anlar oldu.Bu anlamda çalışmalarımızda katkısı olan tüm dostlara, partililerimize çok teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler..Merkez İlçe teşkilatlarımıza ve cefakar fedakar BAYAN arkadaşlarımıza, tüm İlçelerdeki teşkilatlarımıza, İl-İlçe Kadın kollarımıza,İl-İlçe Gençlik Kollarımıza, İl genel meclisi üyeleri ile çalışmalara katılan bir kısım Belediye Meclis üyelerine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Son teşekkürüm; Vekilimizin danışmanlarınadır, gece gündüz bizi sağ salim taşıdılar ellerine kollarına ve yüreklerine sağlık diyorum.

Bana göre BİZ TÜRKİYE GENELİNDE BU ADALETSİZ REFERANDUMDA BAŞARILIYIZ, ATATÜRK DEVRİMLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ve REJİMİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”