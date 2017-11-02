RENKLER VE ÇİZGİLER

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Noktaların sıralanmasından çizgiler, çizgilerin çeşitli konumda birleşmesinden yüzeylerin, yüzeylerin üç boyutlu birleştirilmesiyle de perspektif resimler meydana geliyor. Bunlara son halini veren emekçilere de ressam diyoruz.

Ressam fotoğraf makinası gibidir, gördüğünü çizer, renklendirir. Bazen hayalindekileri, bazen çizgileri birbirleriyle kaynaştırır, karikatür olarak anlamlandırır. Düşünceyi çizgilerle yorumlar. Bazen somut, bazen de soyuttur çizgileri.

Görsel Sanatlar Derneğinin 2017 yılı sergisi böyle karma bir eserlerden meydana gelmiş, usta ellerin fırçalarından çıkan her bir tablonun başından ayrılmak zor. Böylesi bir serginin ayrı bir güzelliği de damak tadı veren baharat gibi fotoğraflarla tatlandırılmış olmasıydı.

Sergi, nokta, çizgi, fotoğraf ve renklerden oluşan bir karnaval gibiydi. Başta dernek başkanı ve yönetimine, emekçilerine ve ziyaretçilerine moral ve motivasyon sağlayan Vali Yardımcıları Sn. Mustafa Kemal Keskin, Sn. Ahmet Atılkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Emine Davarcıoğluna, Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Müdürü Sn. Tahsin Arslan’a personeline gönülden teşekkürler.

Güzel sanatlarla uğraşanların düşüncelerinde kin ve öfkeye fırsat verilmez. Onlar sanatın içine tükürmezler. Onlar başladıkları eserin en güzel olmasına odaklanır, şer işleri düşünmeye fırsatları olmaz. Onların silahı şiddet değil, kalem,fırça ve boyadır.

Duyguları renklerle harmanlamak ne güzel. Her hareketin güzelliğini tamamlayan bir etkisi var.

Gülü dalında seyrettiğimizde sapındaki dikeni aklınıza gelmez. Gülü dalından kopardığımızda gülün dikeni acıtır elimizi. Hayalin gerçekleri de gül gibidir. Düşünmeden yapılan bir eylemin sonucu da acıtır yüreğimizi.

Her tablonun içinde kendimizden bir kesit buluruz. Zaman tüneli içinde geçmişi hatırlatır renkler, desenler.

Renkleri birbiriyle dost yapan güzelliklerin ustaları bir gün insanları da dost yapıp kucaklaşmalarının rol modeli olarak ressamlar….