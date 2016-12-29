Rize Cumhuriyet Meydanından Kopan Fırtına

Nizamettin YILDIRIM / ÖNERİ

Birkaç gündür Rize Cumhuriyet meydanından taşınan Atatürk heykeli etrafında fırtınalar kopuyor.

Aslında işin özünü gazeteci arkadaşımız Mehmet Demirci açıkladı. Kendisi de Rize’li olduğundan en doğru bilgiyi aktardı. Mehmet Demirci aynı zamanda da amansız bir AKP muhalifidir. İki gündür sosyal medyada Rize ve Rizelilere saldırılara göğüs germeye çalışıyor.

İş bu safhaya nasıl geldi? Meydandaki Atatürk heykelinin kaldırılış görüntülerinin Saddam’ın heykelinin kaldırılmasını çağrıştırdığı için. Bir de tetikçi bir gazetenin Atatürk’e hakarete varan manşet haberi ve sosyal medyada aşırı uçların (her iki taraftan da) birbirleri aleyhine küfür ve hakaret dolu paylaşımları işi çığırından çıkardı.

Olayı sakin kafayla değerlendirirsek, Atatürk heykeli bulunduğu meydandan tören alanı da olan valilik önündeki alana nakledilmesinden ibarettir. Bu nasıl bu hale geldi? Yukarıda anlattığım yanlışlıklar sebebiyle.

Yapılan yanlışlıklardan;

Birincisi; Saddam heykeline yapılan muameleleri çağrıştıran görüntülere meydan verilip paylaşılmamalıydı.

İkincisi; bir basın açıklamasıyla kamuoyu doğru bilgilendirilip taşınma işleminin haklı gerekçeleri anlatılmalıydı.

Üçüncüsü; şu en hassas ortamda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu dönemde, özellikle yöneticilerimiz hoşgörülü olmalı, haklı ve makul eleştirileri dikkate almalı sert söylemlerden kaçınmalıdır.( bir başka yanlışlık bir densizin heykelin kaidesine çıkarak verdiği pozun servis edilmesi)

.Olay adeta milli bir mesele haline geldikten sonra Rize belediyesinden açıklama geldi.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, yaptığı son açıklamada; “Hepimizin bildiği üzere, Atatürk heykeli, Cumhuriyet Meydanında bulunan zamanın Hükümet konağının önünde idi ve Resmi törenlerde burada yapılıyordu. Şehrin büyümesi ile orantılı eski Hükümet Konağı daha iyi hizmet verebilmek için yaklaşık 400 metre ilerisinde Eminettin Mahallesindeki yeni yerinde inşa edildi. Atatürk heykeli o zaman taşınması gerekirken yer sıkıntısı gibi çeşitli nedenlerden ötürü taşınamamış Valilik ve Atatürk heykeli birbirinden ayrı yerlerde kalmıştı. Tüm Resmi törenlerde, bugünkü meydanda yapılmaya devam ediliyordu. Yıllar geçti ve İlimizin büyümesi devam etti . Yapılan resmi törenlerde şehir merkezini trafiğe kapatıyor hale geldik. Vatandaşlarımızın da yoğun şikayetlerini dikkate alıp, Projesi başlatılan 15 Temmuz ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykelini geçmişte çeşitli nedenlerden ötürü taşınamadığı Rize Valiliği önünde yapılan Resmi tören alanına taşımış olduk. Ve böylece değişen tek şey Atatürk heykelinin taşındığı tören alanı olmuş oldu”.

Keşke bu açıklamayı ta baştan yapsaydın Sayın Başkan.

Bundan sonra;

Özellikle yazan çizen okuyan kesim, paylaşımlarında makul ve mantıklı görüşleri paylaşmalı. Bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmemeli. Daha da önemlisi paylaşımlar hakaret ve küfür içermemelidir. Söyleyecek sözü olmayan hakaret edip küfreder.

İktidar yanlıları, özellikle de yönetim kademesindekiler. Her türlü eleştiriye açık olmanız ve hoşgörülü davranmanız gerekir. Sıkışınca Yenikapı ruhu, tehlike geçince bildiğimizi okuruz anlayışıyla ülke uzun süre huzur içinde yönetilemez. Sempatizanlarınız arasındaki aşırı uçlara prim vermemelisiniz. Size göre doğrular karşınızdakilere göre yanlıştır.

Asgari müştereklerimizde hemfikir olmalıyız. Ortak değerlerimiz bizi birbirimize bağlar. O ortak değerlerimizden biri de Atatürk’tür.

Sevgi ve hoşgörü her derdin ilacıdır. Birbirimize sevgiyle hoşgörüyle bakabildiğimiz müddetçe toplumsal barışı ve huzuru bulabiliriz. Aksi halde işte Irak, İşte Libya, işte Suriye kardeş kardeşi boğazlıyor.

Rize Cumhuriyet Meydanından Kopan Fırtına

Birkaç gündür Rize Cumhuriyet meydanından taşınan Atatürk heykeli etrafında fırtınalar kopuyor..

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Diye başladığım yazıyı düzeltiyorum.

Rize belediye başkanı Sayın Prof. Dr. Reşat Kasap Üniversiteden sınıf arkadaşım. Kısa süreli de olsa aynı evde kaldık. Zaman zaman haberleşiriz. Heykelin kaldırılması süresinde kendi şahsına ve Rize'liere sosyal medyada yapılan küfür ve hakaretlere karşı savunma ihtiyacı hissettim. Gazeteci arkadaşım Mehmet Demirci'nin vermiş olduğu bilgileri referans alarak sözünü ettiğim yazıyı paylaştım. Bu davranışım bazı arkadaşlarım tarafından eleştirildi (maalesef haklı çıktılar).

Sorumlu mevkilere gelenler daha dikkatli olmak zorundadırlar. Her şeyi ulu orta söyleyemezler. Toplumun idaresinden, huzurundan öncelikle sorumludurlar. Rize'yi Atatürk kurtarmadı sözü bir panelde söylenirse bilgi olur, tepki çekmez ama böyle bir ortamda söylenirse provokasyona açık olur. Demokrasi azınlığın da haklarını koruyan bir yönetim şeklidir. Siz %99 oyla da gelseniz o %1 in hakkına riayet etmek zorundasınız.

Sayın Başkan Reşat kardeşim. Bir arkadaş olarak eski günlerdeki gibi kalbimizdesin, ancak siyasetçi Reşat olarak çok uzaktasın.

Madem ki dini hassasiyetlerinizi öne çıkarıyorsunuz, tavsiyem acizane peygamberimizin, “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” hadisini esas almanız.

Sevgi her şeyin ilacıdır. Bir gün tarih bu günleri de yazacak. Bir insan nasıl anılmak istiyorsa öyle olmalı.

Yine de üzüntüm sosyal medyadaki kötü yorumlara. Ben kendimi sorumlu hissederek, hiç bir paylaşıma küfür içeren yorum yapmıyorum. Her zaman söylüyorum " söyleyecek sözü olmayan küfreder" çok şükür sözümüz var.

Siyasi yollarımız çok farklı diyor ve siyaset denen bu kirli mesleğin eski hukukumuzu zayıflatmasına üzülüyorum.