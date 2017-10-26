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Rize maçının biletleri açıklandı

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Rize maçının biletleri açıklandı
TFF 1.Lig’in 10.haftasında Rize’de oynanacak olan Çaykur Rizespor – Boluapor maçının bilet fiyatları açıklandı. Boluspor taraftar bölümü 5tl’den satışa çıktı.

Maçın bilet fiyatlarını Çaykur Rizespor Kulübü  http://www.caykurrizespor.org.tr resmi adresinden duyurdu. Resmi siteden yayınlanan bilgiye göre Çaykur Didi Stadyumun’da oynanacak mücadelede Boluspor taraftarına ayrılan Misafir TakımTribün kısmı 5TL olarak açıklandı. Biletler maç gününe kadar Stadyumun yanında olan Passolig şubelerinden alabilirler. Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde;

Kategori                        Bilet Fiyatı

Protokol Tribün         250,00TL

Vip A – B Tribün        40,00TL

Maraton Tribün        15,00 TL 

Kale Arkası Tribün     5,00TL

Misafir Tribün             5,00 tl

Kapalı Dağ )                 5,00TL

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