Saadet Partisinden Festivale tepki

Bolu Belediyesi tarafından bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilen Marka Şehir Bolu Uluslararası Köroğlu Festivali’ne Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya yaptığı yazılı basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Haber: Erdal TANRIVERDİ

18-19-20 Ağustos günlerinde Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Marka Şehir Bolu 5. Uluslararası Köroğlu Festivali’nin milletimizin tarih boyunca sahip olduğu ahlak anlayışına ters düştüğünü söyleyen Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya; “Bildiğiniz gibi güzel şehrimiz Bolu’muzda 18-19-20 Ağustos günleri, Bolu Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği, Bolu Valiliği’nin himaye ettiği bir Köroğlu Festivali tertip edildi. Bolu’ya ait değerlerin tanıtılması amacıyla yapılacak her türlü kültürel etkinliklere karşı olmadığımız gibi, bunları destekleyen bir siyasi anlayışa sahibiz. Fakat etkinliğin asıl misyonundan saptırılarak, milletimizin tarih boyunca sahip olduğu ahlak anlayışına ters düşen bir kutlamaya dönüşmesine karşıyız. Köroğlu Festivali’nde Köroğlu’nun kültürel mirasına uygun bir etkinliğin ortaya konmasını beklerdik. Ortaya konulan anma programı bu anlayıştan tamamen uzak, bir gece kulübü eğlencesi tarzında geçmiş, büyük masraflar karşılığında davet edilen sanatçılarda da bu özellikler aranmamıştır” dedi.

“BATI TOPLUMLARINDA HAKİM OLAN BİR KARNAVAL HAVASINDA”

Açıklamasının devamında festivalin tamamen Milli değerlerden uzak olduğunu ifade eden Çetinkaya; “ Görkemli bir şekilde 16. yılını kutlayan iktidar partisinin bu tür festivallerle toplumu nasıl yönlendirmek istediği ortadadır. Söylemlerinde dindar nesil arzuladıklarını dile getirenlerin, bu anlayışla bu hedefe nasıl ulaşacaklarını merak ediyoruz. Zira ortaya konulan etkinlik tamamen Milli Değerlerinden uzak, Batı toplumlarında hakim olan bir karnaval havasındadır” şeklinde ifade etti.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASA UYGUN DÜŞMELİDİR”

Saadet Partisi olarak festivallerin Tarihi ve Kültürel mirasa uygun olmasını istediklerini söyleyen Çetinkaya; “ Biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki; yapılacak bir etkinlik, tamamen Milli ve Manevi değerlerimize uygun olmalı, Tarihi ve Kültürel mirasa uygun düşmelidir. Bu anlayıştan uzak her türlü organizasyon, bu Aziz Milletimizin öz benliğinden uzaklaşmasına neden olur. Bu anlayış ise bu Milletin evlatlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür” diye söyledi.

“MANEVİ DEĞERLERİMİZE AYKIRI HER TÜRLÜ ETKİNLİĞİN KARŞISINDAYIZ”

Son olarak Çetinkaya; “ Zira şu vatan toprağı üzerinde başka milletlerin kültürel istilası en büyük felakettir. Şu Aziz Milletimizin tarih boyu taşıdığı Milli ve Manevi değerler bizi biz yapan en önemli unsurlardır. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak yöneticilerin en başta gelen görevleridir. Saadet Partisi olarak, Milli ve Manevi değerlerimize aykırı her türlü etkinliğin karşısında olduğumuzu, yöneticilerimizin de bu konulara hassasiyet göstermesini diliyor, tüm hemşehrilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.