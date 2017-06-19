Sağlık çalışanları iftarda buluştu

Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları düzenlenen iftarda bir araya geldi.

HABER: Uğur Balaban Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hizmet veren Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iftar programı düzenlendi.

İftara, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal, İdari Hizmetler Başkanı Dt. Taner Laçin, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Hastane yöneticisi Uzm. Dr. Gönül Canpolat ve hastanede görevli sağlık çalışanları ve aileleri arasında sıcak iftar ortamı yaşandı.