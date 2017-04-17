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SAĞLIKTAN DEMOKRASİYE TAM DESTEK

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SAĞLIKTAN DEMOKRASİYE TAM DESTEK
Bolu'da kamuya ait sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile evde bakım sağlık hizmetinden yararlanan toplam 107 vatandaş, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin sağladığı ulaşım ve sağlık hizmeti sayesinde

 

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı talimatı ile gerçekleştirdiği çalışmada, bünyesindeki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hastalar ve refakatçiler yanı sıra Evde Bakım Sağlık Hizmetleri'nden yararlanan hastaların Anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanmalarını sağlamak üzere Pazar günü oy kullanma süresi boyunca çalışma gerçekleştirdi.

 

HASTALAR, AMBULANS VE ARAÇLARLA SAĞLIK PERSONELLERİ REFEKATİNDE OY KULLANACAKLARI SANDIKLARA TAŞINDI

Genel sekreterliğe bağlı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi, AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gerede İlçe Devlet Hastanesi ile Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde yataklı tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile evde bakım sağlık hizmetinden yararlanan hastalar, ambulanslar ve tahsis edilen araçlarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.

 

HALK OYLAMASINDA 107 HASTA VE HASTA YAKINININ OY KULLANMASI SAĞLANDI

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün koordinasyonlu olarak gerçekleştirdiği çalışmada, 1'i obez ambulans olmak üzere toplam 8 ambulans, 19 binek araç, 1 engelli araç ve 1 minibüsle hasta ve hasta refakatçilerine bu hizmeti verdi. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde, toplam 46 hasta ve hasta refakatçisinin oy kullandığı, yine evde bakım sağlık hizmetinden yararlanan 61 hastanın da oy kullanmalarına imkan sağlandığı belirtildi.

 

30'U SAĞLIKÇI, 70 PERSONEL GÖREV YAPTI

Oy kullanma süresince gerçekleştirilen mesai de 30 şoför, 30 sağlık görevlisi ve 10 temizlik görevlisi yer aldı. Yataklarından kalkıp oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren hastalara sağlık görevlileri eşlik etti. Hasta ve hasta yakınları sağlanan ulaşım ve sağlık hizmetinden dolayı Sağlık Bakanlığı'na, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne ve kendilerine refakat eden sağlık görevlilerine memnuniyetlerini belirtti ve teşekkür etti.

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