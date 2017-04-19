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Saha içi karıştı, bayrak yakıldı

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Saha içi karıştı, bayrak yakıldı
Bölgesel Amatör Ligi Yükselme Maçı’nda karşı karşıya gelen Yeniçağaspor ve Geredespor ikilisinden siyah beyazlılar penaltı vuruşları sonucunda galip ayrıldı.

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Haber: Erol Değirmenci

Sonrasında zaferi kutlayan Yeniçağasporlu oyuncuların, sahaya bayrak dikmesi sahayı karıştırdı. Geredesporlu taraftarlar bayrağı ateşe verdi.

BAL Yükselme karşılaşmasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Yeniçağaspor ile Geredespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi penaltı atışları sonrası siyah beyazlı ekip oldu. 
Karşılaşmadan galip ayrılan Yeniçağasporlu zaferlerini kutlamak amaçlı sahanın ortasına bayrak dikince ortalık karıştı. Geredesporlu futbolcu Emre, bayrağı sahadan alıp Geredespor tribünlerine verdi. Geredespor tribünleri bayrağa ateşe verip yırttılar.
İKİNCİ BAYRAK DİKİLİNCE OLAY BÜYÜDÜ
Bayrağın sahadan alınması üzerinde Yeniçağasporlu oyuncular bir bayarak daha bulup sahaya tekrar dikti. Bunun üzerinde Geredesporlu taraftarlar daha çok sinirlenip saha içine girmeye çalıştı. Taraftarların sahaya girme çabaları başarısız olması üzerine, oyun alanına patlayıcı ve yabancı maddeler attılar. Olaylar polislerin müdahale etmesi ile yatıştı.

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