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Sakatlar Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

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Sakatlar Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
vTürkiye Sakatlar Derneği Bolu Şubesi, dernek başkanı Kader Tut Arduç’un organize ettiği proje ile ramazan kolisi dağıtımı yaptı.

 

Haber: Görkem Aydın

Türkiye Sakatlar Derneği Bolu Şubesi bir kez daha bir ilke imza attı. Dernek başkanı Kader ArduçTut’un hazırladığı proje ile dernek ramazan ayında engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü. Arduç ve dernek üyeleri bir araya gelerek Ramazan ayı nedeni ile yardım kolileri hazırlamaya başladılar. Hazırlanan koliler dernek üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi olan ve dernek üyelerinden ihtiyacı olan engelli vatandaşlara verildi.Arduç ve dernek üyeleri toplam 38 tane koliyi yardıma ihtiyacı olan vatandaşla buluşturdu. AyrıcaArduç, her koli verişinde vatandaşlarla bir bir konuşarak dertlerini dinledi.

 

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