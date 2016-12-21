  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

Saldırıyı kınıyoruz

»
Saldırıyı kınıyoruz
19 Aralık Pazartesi Akşamı Ankara Çağdaş Galerisindeki bir sergi açılışı sırasında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı ile ilgili Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi basın açıklaması yaptı.

Haber: Erdal TANRIVERDİ

19 Aralık Pazartesi  Akşamı Ankara Çağdaş Galerisindeki bir sergi açılışı sırasında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Silahlı saldırı ile ilgili Atatürk Düşünce Derneği Bolu Şubesi basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklanmada “19 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde, Ankara Çağdaş Sanatlar Galerisinde bir sergi açılışı sırasında, yüzlerce davetlinin gözleri önünde yapılan silahlı saldırıda, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov, kürsüde konuşma yaptığı sırasında kendine koruma süsü veren bir saldırganın ateşi ile karşılaştı. Saldırı sırasında Halep ile ilgili sloganlar atan saldırganın, Büyükelçinin 3-4 el ateş sonucu yere düşmesinden sonra, yaralı halde yatarken de ateşe devam ettiği belirtildi. Geçen yıl 24 Kasım’da bir Rus Savaş uçağının düşürülmesinden sonra, Türk-Rus ilişkileri Cumhuriyet tarihinin en krizli dönemini yaşamış, siyasal ilişkilerin bozulması dışında, Türk turizmi ile tarımsal ihracatı ağır bir darbe yemişti. Yaşanan kriz Türkiye’nin özür dilemesi ile yumuşamış, 15 Temmuz darbesi sonrası Rus uçağının düşürülmesinin arkasında Fethullahçı Terör Örgütünün bulunduğu açıklanmıştı. Türk-Rus ilişkilerinin yumuşamasından sonra, iki ülke arasındaki ilişkiler hızla düzelmiş ve kriz öncesine göre nitelik sıçraması yaparak Türkiye’nin Batı ile ilişkilerine yeni bir yön vereceği, Şanghay İşbirliği Örgütü ile sıcak ilişkilere geçeceği söylenmişti. Bu söylemler Batı dünyası dışında, ülkemizdeki batı yanlılarında da panik havası yaratmıştı. Suriye’nin Halep kentinin isyancıların ekinden kurtarılmasından sonra, Suriye’deki isyancıları destekleyen bazı çevreler “Halep’te katliam” yaygarası yaparken, İran ile Rusya’yı suçlamıştı. Bu tarihi dönemeçte Ankara’da yaşanan bu suikast, sadece Türk-Rus ilişkileri açısından değil, bölge ve Dünya açısından da çok önemli yeni gelişmelerin habercisi. Türk-Rus dostluğunun tarihsel önemini biliyoruz. Rus halkına başsağlığı dilerken, bütün ilgililerin olaya sağduyu ile yaklaşması gerektiğine inanıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tadımız tuzumuz Kalmadı22 Aralık 2016 Perşembe 12:16
  • İKİ EL BİR BAŞ İÇİN22 Aralık 2016 Perşembe 11:48
  • TAŞKESTİLİLERE ÇAĞRI SON GÜN YARIN!22 Aralık 2016 Perşembe 11:21
  • Kar en çok onlara yaradı22 Aralık 2016 Perşembe 10:44
  • Yılmaz, Ozan Özen Kütüphanesi’nin açılışını yaptı22 Aralık 2016 Perşembe 10:36
  • Bolulular, belediye hizmetlerinden memnun22 Aralık 2016 Perşembe 10:33
  • Türkan Saylan Kütüphanesi’ne bilgisayar hibe edildi22 Aralık 2016 Perşembe 10:16
  • Organik Tarım Potansiyeli Değerlendirildi22 Aralık 2016 Perşembe 10:12
  • BAŞKAN BOLU’YU BÜYÜKŞEHİR YAPMAYA KARARLI22 Aralık 2016 Perşembe 09:58
  • ŞEB-İ ARUS İSTANBUL’UN GELİRİ, TOK-HAY-DER’E BAĞIŞLANACAK!22 Aralık 2016 Perşembe 09:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim