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Şampiyon Ümit Şamiloğlu'ndan evliliğe ilk adım

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Şampiyon Ümit Şamiloğlu'ndan evliliğe ilk adım
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu evliliğe ilk adımı dün attı. Şamiloğlu önceki gün düzenlenen törenle nişanlandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

2016 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan milli sporcu Ümit Şamiloğlu, kız arkadaşıyla nişanlanarak evliliğe ilk adımı attı. Bolulu şampiyon sporcu nişanlısı Sevil Topuz ile evlilik hazırlıklarına başladı. Düğünün yaz aylarında yapılması bekleniyor.

Şamiloğlu sporseverleri şaşırtmıştı

Mersin'in ev sahipliği yaptığı 2016 Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda  ilginç bir evlilik teklifi yaparak seyircileri şaşırtmıştı. Ödül töreni sonrası kimsenin beklemediği bir sürpriz yapan ve şampiyonada yarışan altın madalyalı milli sporcu Ümit Şamiloğlu sahneye çıkarak, birkaç yıldır birlikte olduğu ve evlilik planları kurduğu Türkiye Gençlik Hizmetleri Federasyonu'nda görev yapan kız arkadaşı Sevil Topuz'u sahne davet ederek evlilik teklifi yapmıştı. Olay Gündem Spor Servisi olarak Şamioğlu ve Topuz ailelerini tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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