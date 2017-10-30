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Samsun evinde farklı kazandı

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Samsun evinde farklı kazandı
TFF 1. Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında Samsunspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldiler. Samsunspor sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 10. haftasının açılış maçında Samsunspor, Gaziantepspor'u ağırladı. Engin İpekoğlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, mücadelenin başlarında öne geçti. John Chibuike, 14. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Chibuike, 26. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı. Samsunspor, 66. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Gökay İravul hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Samsunspor maçı 3-0 kazandı. Bu galibiyet ile Samsunspor takımı puanını 13’e çıkararak 11.sıraya yükseldi. Gaziantepspor ise 2 puanla son sırada kaldı. Samsunspor haftaya Boluspordeplasmanına giderken Gaziantepspor ise Elazığ deplasmanına gidecek.

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Hasan Hatipoğlu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Abdülkerim Bardakcı, Ufuk Budak, Gökay Iravul (Dk. 77 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 71 Angan), Chibuike, Göksu Türkdoğan

GAZİANTEPSPOR: Selçuk Özcan, Hüseyih Polat, ElyasaSüme, Şenol Can, İlker Günaslan, Muhammed Ildız(Dk. 78 Zeki Sinanoğlu), Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 59 Harun Enes Nural), Hasan Genç, Oktay Aydin, Yusuf Erdem (Dk. 87 İbrahim Halil Keser)

GOLLER: Dk. 14, Dk. 26 Chibuike, Dk. 66 Gökay Iravul (penaltıdan) (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 47 AbdulkerimBardakcı, Dk. 76 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 64 Muhammed Ildız, Dk. 88 Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)

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