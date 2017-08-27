Samsun evinde vuruldu: 0-1

Haber: Erol DEĞİRMENCİ
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Önder Yılmaz
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık (Ramazan Övüç dk. 14), John Chibuike, Halil Pekşen, Davy Angan, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Mohamed Larbi (Muhammet Beşir dk. 46), Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen (Samaras dk. 66)
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, İssoumaila Lingane, Ndip Tampe (Savaş Yılmaz dk. 87 ?), Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Bernard Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek (Can Aktav dk. 90+3 ?)
Gol: Ndip Tampe (dk. 14) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Çağrı Ortakaya, Chibuike (Samsunspor), Ndip Tambe. Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Atabey Çiçek (Adana Demirspor)