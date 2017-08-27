eryaman escort , ankara escort, ankara escort, bursa escort
  • BIST 109.755
  • Altın 143,021
  • Dolar 3,4410
  • Euro 4,0896
  • Bolu 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C

Samsun evinde vuruldu: 0-1

»
Samsun evinde vuruldu: 0-1
TFF 1. Lig’in 3. haftasında oynanan Samsunspor-Adana Demirspor maçını deplasman takımı 1-0 kazandı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Önder Yılmaz

Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık (Ramazan Övüç dk. 14), John Chibuike, Halil Pekşen, Davy Angan, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Mohamed Larbi  (Muhammet Beşir dk. 46), Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen (Samaras dk. 66)

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, İssoumaila Lingane, Ndip Tampe (Savaş Yılmaz dk. 87 ?), Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Bernard Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek  (Can Aktav dk. 90+3 ?)

Gol: Ndip Tampe (dk. 14) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Çağrı Ortakaya, Chibuike (Samsunspor), Ndip Tambe. Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Atabey Çiçek (Adana Demirspor)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tecrübeli smaçör Kozlova Bolu Belediyespor’da27 Ağustos 2017 Pazar 11:42
  • 23 branşta spora devam27 Ağustos 2017 Pazar 11:40
  • Samsun evinde vuruldu: 0-127 Ağustos 2017 Pazar 11:39
  • Es-Es kazanamıyor: 2-227 Ağustos 2017 Pazar 11:38
  • Ertuğrul Taşkıran’dan destek27 Ağustos 2017 Pazar 09:58
  • Gölbaşı 7 Eylül’de Bolu’da27 Ağustos 2017 Pazar 08:01
  • Artık kazanma zamanı!..25 Ağustos 2017 Cuma 15:09
  • Vrede gitti – geldi25 Ağustos 2017 Cuma 14:52
  • PFDK Cezaları Açıkladı25 Ağustos 2017 Cuma 14:51
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beşiktaş’ın Kalesi25 Ağustos 2017 Cuma 14:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim