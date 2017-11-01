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Samsun maçı Bein Max 1’de

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Samsun maçı Bein Max 1’de
TFF 1. Lig 11. Haftasında Pazar günü oynanacak olan Boluspor- Samsunspor maçının naklen yayınlanacağı kanal belli oldu.

Haber: Gökhan Aksoy

Lige bir türlü istediği gibi başlayamayan ve teknik direktör değiştiren Boluspor geçtiğimiz hafta deplasmanda Rize’ye 1-0 yenilerek 15’nci sıraya geriledi. Bu hafta evinde Samsunspor’u yenerek çıkıp yakalamak isteyen kırmızı beyazlılar’ın 5 Ekim Pazar günü saat 13:00’da oynayacağı maçın yayınlanacağı kanal belli oldu. Boluspor- Samsunspor maçı Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.

 

TFF 1.Ligin 11.Haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şöyle:

 

3 Kasım Cuma

 

18.00: Gazişehir GFK-G.Manisaspor (Bein Max 1)

 

4 Kasım Cumartesi

 

13.00: Ümraniyespor-A.Demirspor (Bein Max 1)

 

13.00: Elazığspor-G.Antepspor (Bein Max 2)

 

15.30: A.Ç.Giresunspor-BB Erzurumspor (Bein Max 1)

 

15.30: Denizlispor-Altınorduspor (Bein Max 2)

 

5 Kasım Pazar

 

13.00: Boluspor-Samsunspor (Bein Max 1)

 

13.00: İstanbulspor-Balıkesir B. (Bein Max 2)

 

15.30: Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Bein Max 1)

 

18.00: Adanaspor-Ç.Rizespor (Bein Max 1)

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