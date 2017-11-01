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Samsunspor Boluspor’a bileniyor

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Samsunspor Boluspor’a bileniyor
TFF 1’nci ligin 10’ncu haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Haber: Gökhan Aksoy

Lig’de 3 galip 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 13 puanla 11’nci sırada yer alan Samsunspor, deplasmanda 5 Ekim Pazar günü saat 13:00’da Boluspor ile karşılaşacak. Sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada sabah ağırlık antrenmanı yapan kırmızı beyazlı ekip, öğlenden sonra ise sahada çalıştı.  Daha çok saha içi organizasyonları üzerine çalışmalar yapan kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Engin İpekoğlu, futbolcularıyla yakından ilgilendi. Düz koşunun ardından pas çalışması yapan Samsunsporlu futbolcular, daha sonra yarım sahada serbest çift kale yaptı. Oyunu sık sık durduran teknik direktör Engin İpekoğlu, futbolcularına yapmaları gerekenleri sözlü olarak anlattı. 

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