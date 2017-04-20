Samsunspor evinde yıkıldı 1-2

TFF 1’nci Lig’de Samsunspor, evinde ağırladığı Manisaspor´a 2-1 yenildi.

Haber: Barış Güzeltürk

15´inci dakikada gelişen Manisaspor atağında Perovic´in ceza sahası dışından sert şutu direkten döndü.

18´inci dakikada Mustafa´nın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Abdülkerim´in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

21´inci dakikada Manasispor´un İsmail Haktan ile kullandığı korner atışında iyi yükselen Emre´nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

34´üncü dakikada gelişen konuk takım atağında Bahattin´in ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.

48´inci dakikada Göksu´nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut, kalenin üstünden auta çıktı.

52´nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre´nin şutu kalenin yanından auta çıktı.

53´üncü dakikada ceza sahasına giren Kone´nin şutunu kaleci İsmail son anda kurtardı.

55´inci dakikada ceza sahasına giren Mustafa Sevgi´nin şutu yan ağlarda kaldı.

60´ıncı dakikada orta sağdan aldığı topla savunmayı geçerek ceza sahasına giren Abdulkerim´in şutunu kaleci İsmail iki hamlede kurtardı.

64´üncü dakika da Mustafa´nın kullandığı frikikte kaleci İsmail´den seken topu Gökay ağlara gönderdi. 1-0

66´ncı dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Dimov´un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

71´inci dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Kone, aşırtma bir vuruş yaptı. Pozisyonu takip eden Murat topu boş kaleye gönderemedi.

75´inci dakika ceza sahasında topla buluşan Umut´un şutunda top ağlarla buluştu.1-1

78´inci dakikada serbest vuruş kullanan İsmail´in şutunu kaleci Muyters kurtardı.

85´inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kale önünde yaşanan karambolde topla buluşan Perovic takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

90+1´inci dakikada Pelovic´in sert şutunu kaleci Muyters kurtardı. Pozisyonu takip eden Billal´in sert şutunda top direkten geri geldi.

90+2´nci dakikada sarı kartı bulunan Abdülkerim, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında gördüğü ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı.

Karşılaşma Manisaspor´un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.