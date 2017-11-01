Samsunspor maçının biletleri satışa çıktı

TFF 1. Lig’in 11’nci haftasında Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor- Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı.

Haber: Erol Değirmenci

Boluspor, TFF 1.Lig’in 11. Haftasında 5 Kasım Pazar günü saat 13.00’de evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadın’nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Boluspor Kulübü tarafından bilet fiyatları Numaralı Tribün 50 TL olarak belirlenirken diğer tüm tribünler 10 TL olarak belirlendi. Samsunspor Taraftarının yer alacağı Misafir Takım Tribününün biletleri de 10 TL’den satışa çıktı.

MAÇ BİLETİNİZİ SADECE PASSOLİG KART İLE SATIN ALABİLİRSİNİZ.

Bilet alabilmek için; PASSOLİG kredi kartı sahibiyseniz, kredi kartı limitinizin yeterli olması, PASSOLİG banka kartı ya da PASSOLİG cüzdan ön ödemeli kart sahibiyseniz, kartınızda yeterli bakiye olması gerekmektedir. Kartınıza nakit dolum yapabileceğiniz gibi dilerseniz başka banka kartlarından da bakiye yükleyebilirsiniz. Ayrıca para yükleme işleminizi PTT Şubeleri, N’Kolay İş Yerleri veya N’Kolay İşlem Merkezlerinden yapabilirsiniz.