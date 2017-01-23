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Sanayi dükkanları için son gün 7 Şubat

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Sanayi dükkanları için son gün 7 Şubat
Büyük Sanayi Sitesi projesinde hak sahibi olan kişilerin sanayi dükkanları için ek talepte bulanabileceği ve son günün 7 Şubat Salı günü olduğu belirtildi.

Bolu Demirciler, Nalbur ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Bozoğlu ise esnafın yüzünün gülmesi gerektiğini belirtti.

Bolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Büyük Sanayi Sitesi projesi için ilk hak sahibi olan kişilerin sanayi dükkanları için ek talepte bulunabileceği bildirildi.  Açıklama da dükkan kontenjanları sınırlı sayıda olduğunun altı çizilirken müracaatların 30 Ocak Pazartesi günü başlayacağı, 7 Şubat Salı günü mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.

"ESNAFIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ GEREKİYOR"

Bolu Demirciler, Nalbur ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Bozoğlu ise bu konuda esnafın yüzünün gülmesi gerektiğini belirterek "Esnafın menfaatine ve çıkarına olan her şeyi destekliyoruz. İmkanı olan kişiler alabilecek faka imkanı olmayan kişiler alamayacak. Kimseyi zorlamanın bir anlamı yok. Esnaf mağdur olmasın, olmaması gerekiyor. Bu proje bittiğinde tüm esnafın yüzünün gülmesi gerekiyor. Yoksa bu projenin sanayi esnafı adına bir anlamı olmaz" 

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