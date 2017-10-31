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Sancak’tan Kazak polislere FETO/PDY eğitimi

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Sancak’tan Kazak polislere FETO/PDY eğitimi
Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Sancak’a, önemli görev. Sancak, 10 günlüğüne Kazakistan’ın Kültürel Başkenti olan Almata’da Kazak Polislere Terör olaylarında kriz yönetimi ve FETÖ/PDY konusunda eğitim vermeye başladı.

Haber: Erol Değirmenci

İçişleri Bakanları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kazakistan’ın Almata şehrine 10 günlüğüne görevlendirilen Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Sancak, burada Kazak Emniyet mensupları ve subaylara terör olaylarında kriz yönetimi ve FETÖ/PDY konusunda eğitim vermeye başladı.

Getirildiği her görevini başarılı bir şekilde yerine getiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Sancak’a Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından güzel bir görev daha verildi. Türk Polis teşkilatına verilen derslerin birebir bir aynısını yanı sıra  Kazak polislere ve subaylara FETÖ/PDY yapılanması konusunda eğitim verecek olan Sancak, bu görevinin ardından Bolu’ya görevinin başına dönecek. Sancak, ilk dersini Pazartesi sabahı üst düzey polislere verdi.

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