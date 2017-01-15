Anayasa değişikliği ile ilgili olarak TBMM yaşanan süreci değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay “Çok uğraştılar ama sandık halkın önüne gelecek ve CHP bu sefer tarihi bir hezimet yaşayacak” dedi.

Halkın iradesinin ve sesinin en güçlü karşılık bulduğu TBMM'ni çalıştırmamak adına demokratik ülkelerde yaşanmaması gerek her türlü rezilliğe CHP'nin imza attığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "CHP'nin tüm anti demokratik engellemelerine karşılık Anayasa değişikliği. Meclisimizden geçiyor. Çok uğraştılar ama sandık halkın önüne gelecek ve CHP bu sefer tarihi bir hezimet yaşayacak. CHP halktan kaçamayacak" dedi.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP'nin tutumunu eleştirdi. TBMM tarihinin en rezil CHP grubuna tarihin tanıklık yaptığını belirten Doğanay, Meclisin sesi olan Meclis kürsüsünün işgal edildiğini, bir CHP'li Milletvekilinin başka bir Milletvekilini ayağından ısırdığını, başka bir CHP'li Vekilin alçakça ve kalleşçe arkadan dolaşarak Vekil arkadaşına yumruk atarak burnunu kırdığını söyleyen Doğanay, TBMM'deki şuan ki CHP Milletvekillerini demokrasi adına tarihin yüz karası olarak ilan etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm AK Partili Milletvekillerinin canla başla halkımızın bir an önce çıkmasını beklediği Anayasa değişikliği için mücadele ve verdiklerini belirten Doğanay; "Halkın iradesini kullandırmamak, sandığa yansıtmamak için CHP'nin terör estirdiği Meclis'te mücadele eden AK Parti Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm AK Partili Milletvekillerini, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve tüm MHP'li Milletvekillerini kutluyorum. Onlar bu ülkenin demokrasi kahramanlarıdır” dedi.