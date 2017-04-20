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Şanlıurfaspor bir ilki başardı!

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Şanlıurfaspor bir ilki başardı!
TFF 1. Lig'de Denizlispor'a konuk olan Şanlıurfaspor, ilk yarısında 4 gol attığı maçtan sezonun ilk deplasman galibiyetini alarak ayrıldı, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Haber: Gökhan Aksoy

Denizlispor: 2 - Şanlıurfaspor: 4

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Erkan Akbulut

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga (Dk. 46 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz, Sankoh, Moritz, Ziya Alkurt, Kappel (Dk. 69 Şevki Çınar), Barış Örücü (Dk. 46 Cihan Özkaymak), Yasin Ozan

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Fevzi Özkan (Dk. 80 Halil Köçer), Kağan Söylemezgiller, Caner Cavlun, Atiemwen, Marc, Hüseyin Kala (Dk. 57 Abdulaziz Solmaz), Soro, Mertcan Çam, Berkay Can Değirmencioğlu, Batuhan Karadeniz (Dk. 59 Artun Akçakın)

Goller: Dk. 5 ve Dk. 18 Batuhan Karadeniz, Dk. 31 Mertcan Çam, Dk. 45 Atiemwen (Şanlıurfaspor), Dk. 22 Kappel, Dk. 75 Moritz (penaltıdan) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor), Dk. 47 Kerem Can Akyüz, Dk. 90 Şevki Çınar (Denizlispor

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