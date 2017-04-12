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Satranç turnuvaları tamamlandı

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Satranç turnuvaları tamamlandı
"Bolu Hızlı Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" ve "Bolu Yıldırım Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" önceki gün Karaçayır Gençlik Merkezinde düzenlendi.

Haber: Uğur BALABAN

GSHİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "Bolu Hızlı Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası" ve "Bolu Yıldırım Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası"08-09 Nisan 2017 tarihlerinde Karaçayır Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Önceki gün tek kategoride 10 dakika + 5 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan "2017 Bolu Hızlı Satranç İl Birinciliği  Satranç Turnuvası" ile 09 Nisan 2017 tarihinde tek kategoride 5 dakika + 3 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan "2017 Bolu Yıldırım Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvasında" derece yapan sporcular:

-BİRİNCİ: Muhammed Cemre Cevrin

-İKİNCİ: Reşat Sadık

-ÜÇÜNCÜ: Onur Topçuoğlu (Hızlı Satranç)

-ÜÇÜNCÜ:İbrahim Keskinöz(Yıdırım Satranç)

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