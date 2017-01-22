Satrançta 2017 Bolu İl Birincisi Belli Oldu!

GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "2017 BOLU İL BİRİNCİLİĞİ" önceki gün Karaçayır Gençlik Merkezinde yapılan ödül töreni ile son buldu

Haber: Uğur BALABAN

Önceki gün oynanan 41 sporcunun ter döktüğü 2017 Bolu İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Şampiyon Muhammed Cemre Cevrin. Muhammed Cemre Cevrin 6 maçta 5,5 puan toplayarak il birincisi oldu. İbrahim Keskinöz 5 puan ve averajla ikinci, Eren Erdem'de 5 puan toplayarak il üçüncüsü olmuştur. Özellikle son turların çok çekişmeli geçtiği turnuva sonunda mutlu sona ulaşan Muhammed Cemre Cevrin 27 Ocak - 04 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya Lara Mardan Palac'de otelde gerçekleştirilecek olan 2017 Türkiye Kupası Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.

Hakemlik kursu açılacak

İlimizde yeterli katılımcıya ulaşıldığında (30 Kişi) 10-11-12 MART 2017 tarihlerinde "ADAY HAKEMLİK KURSU" açılacak. Kursa iştirak etmeyi düşünenler gerekli belgeleri tamamlayıp murat.canturk@hotmail.com adresine e-posta atabilir yada (532) 738 41 95 nolu telefonu arayarak katılım ile ilgili başvuru yapabilirler.

2017 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları yönergeleri yayınlandı. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvaları Finali 16 - 21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 19.01.2017 tarihi itibariyle il/ilçe katılım başvuruları başladı. Bu kapsamda; il ve ilçelerde oluşturulacak takımların katılım başvuruları aşağıdaki takım katılım formu doldurularak 10.02.2017 tarihine kadar il temsilciliği e-posta adresine bolu@tsf.org.tr gönderilmesi gerekiyor. 2017 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonaları ile 27 Ocak - 04 Şubat tarihleri arasında yapılacak.