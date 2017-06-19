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Savcılıktan 4 avukat hakkında yeni karar

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Savcılıktan 4 avukat hakkında yeni karar
Bolu'da yürütülen FETÖ / PDY soruşturmasında Çağ Hukuk Derneği ile bağlantılarının olduğu iddiası ile Aralık ayında 11 avukat gözaltına alınmıştı.

Haber: Erol Değirmenci

Sanıklardan 8'i adli kontrol 3'ü de savcılık kararıyla serbest bırakılırken akşam saatlerinde Bolu Cumhuriyet Savcılığı, iddianame de adı geçen 4 avukatın suçsuz olduğu kararına vardı. 

İlimizde yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında 26 Aralık günü 11 avukat, Çağ Hukuk Derneğine üye oldukları iddiası ile emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Avukatlardan 8'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 avukat mahkemeye sevk edilmeden savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı akşam saatlerinde yeni bir karara vardı. Avukatlardan, Hulusi Apaydın, Yüksel Gültekin, Elif Temel ve Fikret Çıracı'nın suçsuz oldukları kararına varan savcılık, aynı zamanda kalan 7 avukat hakkında yeni iddianame hazırladı. Kalan avukatların yargılanması ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

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