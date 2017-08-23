Sayıştay’dan dehşet rapor

Haber: Erdal TANRIVERDİ
Sayıştay Müfettişleri Türkiye ve Bolu’nun en gözde tabiat parkı için birçok konuda olumsuz tespitleri yaptı. Abant Tabiat parkındaki talanı madde madde ortaya koyan Sayıştay Müfettişleri detaylı raporu Bolu Valiliğine, ilgili bakanlıklarla ve Başbakanlığa sundu. İşte çarpıcı rapordan bazı detaylar;
KIR GAZİNOSU
Personel koğuşunun önündeki toprak kısım betonlanıp üzerine kaçak konaklama ünitesi yapıldı. Ayrıca yine izinsiz ve ruhsatsız şekilde gazinonun yanındaki mangal tesisinin kapalı alanı 11'den 20 metrekareye çıkarıldı. 250 metrekarelik yeşil alan da izinsiz olarak betonlandı. Üzerine masa, sandalye ve güneşlik yerleştirilerek nargile kafeye çevrildi.
DİNLENME EVLERİ
Tabiat Parkı'nda bulunan 8 adet dubleks dinlenme evini aylık 6 bin 750 liraya kiralayan işletmeci, evlerden birini lokantaya çevirdi. 7 dinlenme evinin de, balkonlarını içeriye dahil ederek genişletti ve 14 ayrı ünite şeklinde kiraya verdi.