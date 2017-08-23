Sayıştay’dan dehşet rapor

Bolu İl Özel İdaresi'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, İl Özel İdare'ye ait olan ancak özel şahıslara kiraya verilen Abant'taki tesislerde kaçak yapılar yapıldığı, haksız paralar kazanıldığı bunlara karşı da önlem alınmadığını belirtti.

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Sayıştay Müfettişleri Türkiye ve Bolu’nun en gözde tabiat parkı için birçok konuda olumsuz tespitleri yaptı. Abant Tabiat parkındaki talanı madde madde ortaya koyan Sayıştay Müfettişleri detaylı raporu Bolu Valiliğine, ilgili bakanlıklarla ve Başbakanlığa sundu. İşte çarpıcı rapordan bazı detaylar;

KIR GAZİNOSU

Personel koğuşunun önündeki toprak kısım betonlanıp üzerine kaçak konaklama ünitesi yapıldı. Ayrıca yine izinsiz ve ruhsatsız şekilde gazinonun yanındaki mangal tesisinin kapalı alanı 11'den 20 metrekareye çıkarıldı. 250 metrekarelik yeşil alan da izinsiz olarak betonlandı. Üzerine masa, sandalye ve güneşlik yerleştirilerek nargile kafeye çevrildi.

DİNLENME EVLERİ

Tabiat Parkı'nda bulunan 8 adet dubleks dinlenme evini aylık 6 bin 750 liraya kiralayan işletmeci, evlerden birini lokantaya çevirdi. 7 dinlenme evinin de, balkonlarını içeriye dahil ederek genişletti ve 14 ayrı ünite şeklinde kiraya verdi.