“SEBEN” de “TÜRKSOY”lu Görkemli”AÇILIŞ”dan…

BOLU”Seben”i yıllardır bu sütunlardan sayfalardan satırlarca yıllardır yazdık…Okuduk…Okttuk…Paylaşdık da… “SEBEN” ismi adı bugün rahmetli ünlü bir rallicinin çocuğunun da adı… “SÖZCÜK” anlamları mı?...” YÜKSEK DAĞ”…”üzerinde yufka açılan yuvarlak hamur tahtası”…”ÜSTÜNDE YUFKA AÇILAN SOFRA”…”Üstünde yufka açılan tahta”…”BOLU İLİNE BAĞLI İLÇELERDEN BİRİ”… Eski ismi” ÇARŞAMBA” olan ve çalışkan insanlarıyla “CENNET BOLU” muzda da son 15 yıldır çok iyi tanınan yöremiz… BUGÜN; “BOLU BELEDİYESİ” nin genç ihtiyar bir çok sorumlusu, müdürü, yöneticisi, çalışanı, güvenilir insanı da “SEBENLİ”… “SEBEN” İlçemiz ; “ABANT GÖLÜ” müzün 7 KATI büyüklüğündeki “ GÖLÜ” ile deçok meşhur ve “TURİZM” yolunda çok hızlı ilerliyor… “ GÖL KENARI” na tesis yapmak için kulüpler, federasyonlara da gidilip geliniyor… Hülasa yolları da daha güzel yapıldıktan sonra “SEBENLİLER” turizm pastasının zenginliğini Bolu İlinde ilk hissedecek gibi… Yaklaşık “10” YIL SONRA “Kapadokya” nın eski günleri misali bu coğrafya başta” TÜRK DÜNYASI” olmak üzere “JAPON”dan,”koreli”den, “ARAP” dan para kazanır gibi olacak iddiasında bulunan “FUTURİST” ler de var gibi… Gelelim “ 27 EKİM 2017” Cuma günü saat15 ‘e… BU TARİH VE SAAT İLERİDE,ARŞİVLERDE HATIRLANACAK GİBİ… GÖRKEMLİ BİR TÖREN…METRELERCE KIRMIZI-BEYAZ BALON… BİR “RESTAURANT” AÇILIŞI… “BOLU BELEDİYESİ”NİN 10 KİŞİLK “HALK DANSLARI” TOPLULUĞU DA ORADA… HEY HEYYYYYYYYYYYYYYY… “KÖROĞLU OYUNU”…ALKIŞŞŞŞŞ… BAŞKAN” ÖZBAĞ” KÜRSÜDE NEŞELİ… YÖRESİNE ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIMI KAZANDIRMANIN HAZZI İÇİNDE “KRİSTAL ELMA” LARI … bazı soyadları yanlış da yazılsa bile “plaket” leri de DAĞITIYOR… BOLLUK BEREKET… ALLAH DAHA ÇOK VERSİN… Seben Belediyesi“Solaklar Kaya Evleri İktisadi İşletmesi”. TEL.0374.411 30 43 Fax. 0 374 411 20 96 “ Sokaklar Köyü NO:37 SEBEN/ BOLU” yazan ıslak mendillerde iza bulgurundan yapılmış “PİLAV”ın yanında… TABAKLAR DA PORSELEN MARKALI… İşte turizm yolu… HAYIRLARA VESİLE OLSUN EFENDİM… Önce insan…Önce “KALİTE”… İŞLETME ve işletmecilik çok önemli… Dikkkkkkaaatttt… “AİBÜ” nün “İSG” bölümünün öğrencileri servisde koşturuyorlar….GENÇLER… Bravo… “BOLU SEVDASI” ile dolu “TÜRKSOY” Genel sekreterimizde burada… Geçen ay TÜRK Dünyamızdan gelen müzikologlar,sanatçılar, ressamlar da medyamızdan izlediğimiz gibi buralarda “BUNGALOV EV”ler de misafir edildiler… GELECEK DE BURASI TÜRK DÜNYASININ MÜZİK MERKEZİ OLMAYA DA ADAYMIŞ… İNŞAALLAH 2018 “ SEBEN NEVRUZU “ DA BURADA BU “TAŞ RESTORAN” ve “bungalovev” LER DE misafir edilecek dostlarla görkemli kutlanır yine… “SEBEN’İN TARİHİ KAYA EVLERİ TURİZME KAZANDIRILIYOR”… “MARKA” toplantısı ve “BOLUSPOR”un yeni çalıştırıcısının tanıtımı ile ne tesdüfdürki bu görkemli açılış denk geldiğinden protokolün büyük çoğunluğu ve onları izleyen bizleri davet de eden “BGC” liler, Başkanlar, eski başkanlar,çalışan ,çalışkangazeteciler,ajanslar, yazarlar, çizerler,aktivistlar,kıymetli medyamız mensupları da “SEBEN” de bugün yokdular da… Neyseeeeee… SELAM VE MUHABBETLE… Saygılarımızla.
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Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim