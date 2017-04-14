Referanduma sayılı saatler kala çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Seben’den “evet” çıkacağını söyledi.

Haber: BMA

Anayasa değişikliği referandumuna sayılı saatler kala Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, referandum kararı alındığı günden beri yoğun bir tempoda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Anayasa değişikliği için Seben’de çalışmalarımız son güne kadar devam edecek. Referandum için halkımız ile sık sık biraraya geldik. Gerek AK Parti Bolu Milletvekillerimiz gerekse AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarımız ile çalmadık kapı bırakmadık. Sebenli vatandaşlarımıza, esnaflarımıza anayasa maddelerini tek tek anlattık. İnşallah Seben güçlü bir şekilde ‘Evet’ diyecek. Reisinin yanında duracak, milletinin yanında duracak, devletinin yanında duracak. Seben olarak daha güçlü, daha dinamik bir Türkiye için ‘Evet’ diyoruz” dedi.