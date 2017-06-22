Sebenspor devlere kafa tutuyor

Yıldız Erkekler Hentbol Türkiye finallerinde Sebenspor damgasını vurdu. Temsilcimiz Türkiye genelinde ilk 4 takımın içine girdi

Haber: Uğur BALABAN

Temsilcimiz Beşiktaş, Karşıyaka ve Milli Piyango ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda dün Zonguldak TED Koleji ile karşılaşan temsilcimiz Sebenspor fırtına gibi estiği mücadelenin ilk yarısını 14-7 önde kapattı. Ekibimiz 2.yarıda da hız kesmedi. Farkı iyice açan Sebensporlu yıldız erkekler maçtan 28-18 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Sebenspor bu sonuçlar Türkiye şampiyonluğu yolunda dev bir adım daha attı. Sebenspor, Beşiktaş, Karşıyaka ve Milli Piyango ile birlikte şampiyonluk için kapışacak. Temsilcimiz yarı finalde geçen senenin şampiyonu Karşıyaka ile oynayacak. Sebenspor bu maçı kazanırsa finale kalacak. Ekibimiz maçı kaybederse bu kez 3.lük-4.lük maçına çıkacak.

Yarı finale nasıl geldi?

Temsilcimiz finallerde şu ana kadar oynadığı maçlarda şu sonuçlar aldı:

Kastamonu 0-10 Sebenspor

Selka 29-31 Sebenspor

Seben 25-30 Piyango

Seben 30 25 Adana

Seben 28-18 Zonguldak