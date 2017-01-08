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Sebenspor fark yarattı: 32-23

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Sebenspor fark yarattı: 32-23
Hentbol Erkekler 2.Ligindeki temsilcimiz Sebenspor 7.hafta mücadelesinde konuk ettiği Altay’ı özellikle 2.yarıdaki performansı ile rahat geçti: 32-23.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Salon: Bolu Karaçayır

Sebenspor: Berat, Oğuzalp, Ramazan, İsmail Özgün, Emre, Eray, Birkan Burhan, İsmail Altunbaş, Ömer, Samet Can, Ali Serkan, Cemal, Kadir,

Antrenör: Gürkan Gümüş

Altay: Cem, Can Tekin, Erdem Yağız, Doğuş, Doğukan, Yiğit, Berk, Burak, Ahmet, Erol, Cafer

Antrenör: Erdi Altay

İlk Yarı: 12-12

Mücadelenin ilk yarısında konuk takımı uzun süre önde olmasına rağmen son bölümde dengeyi sağlayan temsilcimiz bir ara öne de geçti. İlk yarı 12-12’lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin 2.yarısını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de izledi. Maçın 2.yarısında üstün oynayan temsilcimiz rakibinin kırmızı kart ve 2 dakika cezalarını iyi değerlendirdi. Son 10 dakikada farkı açan Sebenspor maçı rahat bir şekilde 32-23 kazanmayı başardı. Maçtan sonra Sebensporlu oyuncular galibiyeti taraftarlarıyla kutlarken, maçın 11 golle en skorer ismi olan Sebensporlu İsmail Altunbaş performansı ile yıldızlaştı

 

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