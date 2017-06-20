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Sebenspor ilk 8’i garantiledi

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Sebenspor ilk 8’i garantiledi
Yıldız Erkek Hentbol Türkiye şampiyonasında Sebenspor ilk 8’e kalmayı garantiledi.

Haber: Uğur BALABAN

Temsilcimiz Sebenspor 2’de 2 yaparak Türkiye genelinde ilk 8 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen temsilcimiz ilk gün müsabakasında rakip Kastamonu İneboluspor maça çıkmayınca salondan hükmen galip ayrıldı. Temsilcimiz bugün ise 1.Ligi namağlup şampiyon bitiren Süper Ligin yeni temsilcisi SELKA’yı 31-19 yenerek 2’de 2 yaptı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zorlu bir maç sonrası temsilcimiz dün sabah Seyhan Belediyesi ile akşam seansında ise Gençler Türkiye Şampiyonu Maliye Milli Piyango ile oynadı.

 

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