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SEDAŞ, BAYRAM BOYUNCA PLANLI KESİNTİ YAPMAYACAK

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SEDAŞ, BAYRAM BOYUNCA PLANLI KESİNTİ YAPMAYACAK
Sakarya elektrik Dağıtım A.Ş. yaptığı yazılı basın açıklaması ile Kurban bayramında planlı kesinti olmayacağını ve bayramda ekiplerinin 7/24 görev yapacaklarını açıkladı.

Haber: Erdal TANRIVERDİ

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.)  Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Güven, “Kurban Bayramı süresince elektrik kullanıcılarının, sürekli elektrik ihtiyacının karşılanması ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için her zamanki gibi  7/24 ekiplerimiz görev yapacaklar. Lojistik, ambar, malzeme, araç ve personel önlemleriyle bayram hazırlığını yapan SEDAŞ, SCADA kumanda merkezinde ve Çağrı Merkezinde de de gerekli önlemleri aldı. SEDAŞ en iyi hizmetin verilmesini, çözüm ve müşteri odaklı, kaliteli hizmeti hedefliyor” dedi.

PLANLI KESİNTİLER İPTAL

SEDAŞ elektrik şebekesinin olduğu her yerde olası arızalara da hızla müdahale edebilecek önlemleri de aldı. SEDAŞ yönetimi tarafından, 30 Ağustos - 05 Eylül tarihleri arasında, elektrik şebekesi tesis yatırımı ve enerji nakil hatları ve trafo bakım, onarımı  çalışmaları için alınması gerekli önlemler kapsamında, iş güvenliği ve çevre güvenliği açısından zorunlu olarak yapılan, www.sedas.com.tr web sayfasında da duyuran SEDAŞ planlı kesintileri de huzur içinde geçirilecek bayram ve müşteri memnuniyeti dikkate alınarak iptal edildi.

ARIZA İHBARLARI İÇİN ALO 186 HATTI 24 SAAT HİZMETTE

Doğu Marmara Bölgesinde yaklaşık, 20.000 km² alanda, 3,4 milyon nüfusa, 9,5 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ve Türkiye’nin sayılı elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan SEDAŞ, 474 araç 1700 çalışanı ile hizmet veriyor. SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 4 il 45 ilçe ve 766 köy ile 1344 mahallede Şebeke Operasyon Birimleri ile arızalara anında müdahale etmek ve şebekede elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak üzere Bayramda görev yapacak vardiyalı ekipleri ve nöbetçi sorumlularla  7 gün 24 saat çalışmaya devam edecek. Elektrik Arıza ihbarları için ALO 186 hattından 24 saat SEDAŞ’a ulaşılabilecek.

ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARALARI

SEDAŞ Çağrı Merkezi 24 Saat hizmet veriyor. SEDAŞ Çağrı Merkezindeki Müşteri Temsilcileri her zaman olduğu gibi bayram süresince de SEDAŞ’ın müşterileri, paydaşları için 24 saat kesintisiz görev yapacak. www.sedas.com web sitesinde de yer verilen müşteri hizmetleri hatlarından  Kocaeli 0(262) 186 11 22,   Sakarya 0(264) 186 11 22,   Düzce 0(380) 186 11 22  ve Bolu 0(374) 186 11 22  nolu telefon numaralarıyla SEDAŞ Çağrı Merkezine müşteriler taleplerini ve önerilerini, şikayetlerini, 7 gün 24 saat iletebilecekler. Elektrik Arızaları için ALO 186 nolu hattı kullanabilecekler.

SEDAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ (MHM) ÇALIŞMA TARİHLERİ

SEDAŞ (MHM)  Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde, “Değerli Müşterilerimiz, Bakanlar Kurulu kararınca İdari İzin günü olan 28-29 Ağustos tarihlerinde, ayrıca Resmi tatil olan Kurban Bayramı süresince Müşteri Hizmetleri Merkezlerimiz kapalı olacaktır. 05 Eylül Salı günü itibari ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edilecektir.” Duyurusunu MHM’lerin kapılarında duyurmaya başladı.

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