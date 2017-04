SEDAŞ referandum için alarmdaydı

SEDAŞ’ın üst düzey yöneticileri şebeke yönetimi için scada kumanda merkezinde konuşlanırken, SEDAŞ başarılı saha operasyonu için toplamda 512 çalışanıyla görev yaptı.

Haber: Erol Değirmenci

16 Nisan referandumu için vardiyalı çalışan personel ekip sayısının ve hizmete alınan araç sayısının da arttırıldığı ve ekiplerin izinlerinin iptal edildiği SEDAŞ’ta, nöbetçi ekiplerin malzeme depolarıda 24 saat hizmete açık tutuldu. SEDAŞ, üst düzey yöneticileriyle, tam gün SCADA Merkezinde elektrik şebekesini takip etti. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk ve Şebeke Yönetim Grup Müdürlüğü ile İşletme Bakım Grup Müdürlüğü yetkilileri Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu İllerinde ve ilçelerinde elektrik şebekesini takip ederken, şebeke operasyon sorumluları ile sürekli iletişim içinde oldular.

512 SEDAŞ ÇALIŞANI GÖREV YAPTI

Enerji nakil hatlarındaki elektrik arızalarını anında görebilmek için SCADA Merkezinde konuşlanan SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında elektrik kesintilerine karşı müdahale için kurulan kriz masası ile sürekli iletişim içinde oldu. Dr.Ersan Şentürk’e, SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, Bakım Yönetimi Müdürü Reşat Karaman, SEDAŞ Şebeke Sevk ve Kontrol Müdürü Mahmut Kamar, SEDAŞ Şebeke Operasyon Müdürü Gürcan Seymen, SEDAŞ İdari İşler Müdürü Hakan Kuzgun, BT Operasyon ve Teknik Altyapı Müdürü Hamdi Kemer, Çağrı Merkezi Sistem Destek Uzmanı Çağrı Tuncay ve Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı,eşlik ederken, SCADA kumanda merkezine gelen veriler an be an izlendi. Gün içinde referandum seçimlerini olumsuz etkileyebilecek bölgesel uzun süreli bir kesinti oluşmadığı görüldü. SEDAŞ yöneticilerine TEDAŞ Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt’ta eşlik etti. Ayrıca referandum nedeniyle plan dâhilindeki bakımlar SEDAŞ tarafından iptal edilmişti. Tüm ekipler ani durumlara karşı hazır tutuldu ve SEDAŞ referandum günü saha operasyonu için235 ekip ve 512 çalışanı ile görev yaptı.

ENERJİ BAKANI BERAT ALBAYRAK CANLI BAĞLANTIYA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'ın başında bulunduğu Koordinasyon Merkezi'nde, TEİAŞ'ın 10 Yük Tevzi Bölge Merkezi, 21 elektrik dağıtım şirketi ile 22 TEİAŞ Bölge Müdürlüğü olmak üzere 53 ayrı nokta ile bağlantı gerçekleştirildi. TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, Enerji İşleri Genel Müdürü Zafer Demircan ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Uğur Yüksel'in de bulunduğu merkezde, halk oylaması süresince herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için çalışmalar devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bu merkeze bağlanarak canlı yayın bağlantılarının açılış konuşmasını yaptı. ETKB Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, 21 Elektrik Dağıtım şirketi ile ayrı ayrı iletişim kurdu.SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, canlı bağlantı sırasında Tancan’a elektrik dağıtım şebekesinin son durumu hakkında bilgiler aktardı ve sorun olmadığını bildirdi.