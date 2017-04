SEDAŞ’dan emekliliklere özel hediyeBağlantı

SEDAŞ Bolu Şubesi düzenlediği bir etkinlikle ile emeklilerine teşekkür edip plaket verdi.

Haber: Esra Öztürk

SEDAŞ ve TES-İŞ’in organizasyonu ile elektrik dağıtım faaliyeti için uzun yıllar emek veren çalışanlar için düzenlenmiş plaket töreninde 53 emekliye ayrı ayrı teşekkür edildi ve plaketleri ile hediyeleri SEDAŞ ve TES-İŞ yöneticileri tarafından teslim edildi.

Tuna Tan tesisinde gerçekleştirilen plaket töreninde duygulu anlar yaşandı.Tören için düzenlenen kokteyl sırasında, uzun süredir bir birleriyle görüşememiş olan SEDAŞ emeklileritören öncesi sohbet ettiler, ortak anılarını paylaşırken, hasret giderme imkanı da buldular.

53 EMEKLİYE PLAKET

Sakarya,Kocaeli, Bolu, Düzce illerinden emekli olan 53 SEDAŞ personeli için düzenlenen Plaket töreni TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri) Sendikası Yöneticilerinden Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun konuşması ile başladı. İrfan Kabaloğlu “İnsan hayatında vefanın çok önemli olduğunu ve emekleri ile uzun yıllar çalışmalarının sonucunda SEDAŞ’tan ayrılan arkadaşlarımıza vefa borcumuz var ve kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek günlerde sağlık ve mutlulukla güzel günler diliyoruz.”dedi.Sırası ile TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Pakkan ve Genel Mali Sekreter Sedat Çokol emeklileri tebrik ederek SEDAŞ’ta sürdürdükleri iş hayatının sonunda emekli olarak işyerinden ayrılmanın onur verici olduğunu belirterek kendilerini tebrik ettiklerini mutluluklar dilediklerini ifade ettiler. “Bu organizasyonu gerçekleştiren ve katkıları olan yöneticileri de kutluyoruz” dediler.

EMEKLERİNİZ UNUTULMAZ

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, "SEDAŞ ve TES-İŞ ailesini bir araya getiren emekli olan çalışanlara plaket vereceğimiz bugün, hizmet bayrağını devir eden ve uzun yıllardır emekleriyle SEDAŞ’ın süreçlerine katkı sağlayan ve aramızdan emekli olarak ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantılarında aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz.” dedi. Güven konuşmasında, “Geçmişte enerji sisteminde çalışırken görev şehidi olan arkadaşlarımızı da bugün rahmetle anıyoruz. SEDAŞ elektrik dağıtım sistemini büyük projeleriyle daha çok ileriye götürmek, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmak üzere yatırımlarını her yıl gerçekleştirmeye devam etmektedir. Sizlerin verdiği emekler ve faaliyetlerimizde sağladığınız katkılar unutulmaz. Sizler emekli de olsanız SEDAŞ ailesinin birer parçasısınız. Her zaman kapımız sizlere açık, her zaman sizlerin yanınızdayız”dedi.

EMEKLİLER ADINA KONUŞTU

Enver Erkaygusuz emekliler adına konuştu ve “Yeniden dünyaya gelsem yine SEDAŞ’ta çalışırdım” dedi. Erkaygusuz, konuşmasında, “Emekliler için düzenlenen bu organizasyon için SEDAŞ ve TES-İŞ yöneticilerine de teşekkür ediyor, arkadaşlarıma da güzel emeklilik günleri diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından SEDAŞ ve TES-İŞSendikası yöneticileri emeklilere plaketlerini ve hediyelerini verdiler. Öğle yemeğinde ağırlanan emekliler, SEDAŞ ve TES-İŞ yöneticileri ile topluca hatıra fotoğrafı da çektirdiler.