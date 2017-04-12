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SEDAŞ’ın iletişimde yeni ortağı İz İletişim

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SEDAŞ’ın iletişimde yeni ortağı İz İletişim
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de; 45 ilçe, 766 köy ve 1344 Mahalle de toplam 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa enerji dağıtım hizmeti veren SEDAŞ, profesyonel iletişim danışmanlığında yeni çözüm ortağı olarak İz İletişim’i belirledi.

BASIN BÜLTENİ

Türkiye’nin köklü gruplarından Akkök Holding ve Orta Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan CEZ Group konsorsiyumu tarafından devir alındıktan sonra, 1700 çalışanı ile özel şirket statüsünde,  kamu hizmeti niteliğinde elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ, bölgesine 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor.   SEDAŞ hizmet kalitesini yükseltmek, paydaşları nezdinde güçlü bir iletişim yaratmak adına halkla ilişkiler süreçlerinde profesyonel iletişim danışmanlığından faydalanacağı İz İletişim ile yola devam etme kararı aldı. Kadrosunda sektörün genç ancak tecrübeli ve yenilikçi isimlerini bir araya getiren İz İletişim, SEDAŞ’ın faaliyetlerinin yerel ve ulusal basındaki süreçlerinde ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarındaki yeni temsilcisi, iş paydaşı ve çözüm ortağı olacak.

Türkiye’de kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürüten Akkök Holding ve Avrupa’nın önemli entegre enerji gruplarından CEZ Group’un oluşturduğu Konsorsiyumun yönetiminde faaliyet gösteren SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerine ait servis hızını ve çalışmalarında sağladığı kalite artışını, sektörde öncü teknolojik adımları atarak ve müşteri memnuniyetine odaklanarak yükseltiyor. Toplumda birçok paydaşa değen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren SEDAŞ, tüm bu adımların kamuoyunun ve basının bilgisine sunulmasında ve ürettiği toplumsal faydanın artırılması süreçlerinde bundan sonra; genç ama deneyimli kadrosu ile tüm iş ortaklarına fark yaratmayı hedefleyenİz İletişim ile birlikte hareket edecek. Halkla İlişkiler alanında, tecrübesi ve iş süreçlerine dair geliştirdiği stratejilerle farklılaşan İz İletişim A.Ş., firmalar için hayati önemde olan “İletişim Yönetiminde” her aşamada iyi iş üretme prensibiyle  çalışıyor ve 360 derece iletişimi, stratejileri içinde etkin olarak konumluyor.

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