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SEDAŞ’TAN bilgi güncelleme çağrısı

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SEDAŞ’TAN bilgi güncelleme çağrısı
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Bağlantı‘Güncel veri, hızlı işlem, hızlı çözüm demek. SEDAŞ’ta bilgilerini güncellemeyi sürdüren tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. www.sedas.com’da sadece bir dakikada bilgilerinizi güncelleyebil

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.)  Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, SEDAŞ’ın tüm Müşterileriyle etkin iletişim kurmak, daha iyi hizmet verebilmek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak,  yapılan tüm işlemlerde kullanılan müşteri bilgilerini en güncel bilgiler ve verilerle kayıt altına alınmasını sağlamak üzere,  veri güncellemenin SEDAŞ ve müşterileri için çok önemli olduğunu belirtti.

BİR DAKİKADA WEB SAYFASINDAN GÜNCELLEME    

Bekir Sami Güven “Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de enerji kullanan müşterilerin tamamının güncel bilgilerini bir dakika içinde www.sedas.com adresinde ana sayfada “Tüketici Hizmetleri” sekmesi içinde yer verilen, “bilgi güncelleme” (https://www.sedas.com/tr-tr/TuketiciHizmetleri/Pages/Bilgi-Guncelleme-Formu.aspx) formu ile istedikleri saatte ve müşteri hizmetleri merkezlerimize gitmeden doldurarak, güncelleyebilirler. İsterlerse müşteriler, nüfus kimlik bilgileriyle Müşteri Hizmetleri Merkezlerine gittiklerinde sistem üzerinden bilgilerinin güncellenmesini de isteyebilirler”dedi.  

GÜNCELLEME YAPANLARA TEŞEKKÜR

Bekir Sami Güven, “Elektrik müşterileri, bilgilerinin güncellenmesine yardımcı olmalılar. Çünkü alacakları hizmetlerde mutlaka bunu fark edecekler. İletişim çağında bölgemizdeki elektrik müşterilerini  çok kanaldan bilgilendirmek istiyoruz. Verilerin güncel olması çok önemli” dedi.  Bunu yapmak, ‘Güncel veri, hızlı İşlem, hızlı çözüm,’ anlamına geliyor. Müşteriler, bilgi güncellemesi yaparak işlemlerini çok daha hızlı tamamlayabilir, SEDAŞ’ın bilgilendirme hizmetinden de yararlanabilirler. SEDAŞ’ta bilgilerini güncellemeyi sürdüren tüm elektrik müşterilerine  teşekkür ediyoruz.”dedi.  

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