“Şehadet için sıra beklemektedir”

Ülkü Ocakları Bolu İl Teşkilatı, 14 Nisan 1979’da dönemin Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Rahmi Aktaş’ın kabrini ziyaret etti. Konu ile ilgili bir basın açıklamasında bulunan Bolu İl Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, ülkücülerin şehadet için sıra bekledi

Haber: Gökhan Aksoy

Ülkü Ocakları Bolu İl Teşkilatı, 14 Nisan 1979’da saldırıya uğrayarak şehit edilen dönemin Ülkü Ocakları Başkanı olan Rahmi Aktaş’ın kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretinde, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, bir basın açıklamasında bulunarak her ülkücünün şehadet için sıra beklediğini belirtti. Akgül açıklamasında “Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı olarak 14 Nisan 1979 da İlimizde Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptığı dönemde Hainler tarafından Şehit edilen Rahmi AKTAŞ ağabeyimizi minnet ve rahmet ile kabri başında dualarla yad ettik. Ülkücü Hareket bu günümüze kadar Vatan ve millet uğruna nice kınalı kuzularını şahadete uğurlamıştır. Her daim türlü örgütlerin hedefinde olan,devletin karşısında duranın karşısında korkusuzca duran Ülkü Ocaklı nice koçyiğitlerimizde şahadet için sırada beklemektedir.Beklentisi Vatan bekasından başka hiçbir şey olmayan Ülkücüler dün nasıl mücadele etti ise bugün de yarında aynı heyecanla çalışmaya devam etmektedir.Bu vesile ile Tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan Rahmet kederli ailelerine başsağlığı dileriz.Kabirleri Nur makamları cennet olsun.Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.