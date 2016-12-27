  • BIST 76.699
  • Altın 128,904
  • Dolar 3,5229
  • Euro 3,6842
  • Bolu -2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C

Şehitler Tepesi’ne Boluspor atkısı

»
Şehitler Tepesi’ne Boluspor atkısı
Beşiktaş-Boluspor Ziraat Türkiye Kupası maçı için Vodafone Arena Stadyumu’na giden Bolulu gazeteciler Şehitler Tepesi’ne Boluspor atkısı bıraktı.

Özel Haber: Barış GÜZELTÜRK / Erol Değirmenci

Yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen üzücü saldırı sonrasında hayatını kaybedenleri Bolu basını da unutmadı. Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyesi spor basını çalışanları müsabaka öncesi Vodafone Arena Stadyumu önünde bulunan saldırının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. Şehit polisler ve vatandaşlar için dua eden Bolu basını, maçta görevli polis memurlarını da yanlarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bolulu gazeteciler özel alana Bolu’nun simgesi olarak Boluspor atkısı bırakmayı da ihmal etmedi. Bolu basını maçı izlemeye gelen taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal Bilimler Finali devirdi: 3-127 Aralık 2016 Salı 10:11
  • Beşiktaş’a Bolu’dan ceza geliyor27 Aralık 2016 Salı 10:10
  • AİBÜ Üniversiteler turnuvasında27 Aralık 2016 Salı 07:16
  • Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da26 Aralık 2016 Pazartesi 13:13
  • Beşiktaş-Bolu maçının bilet satışı sürüyor26 Aralık 2016 Pazartesi 10:48
  • Beşiktaş-Bolu A2'de26 Aralık 2016 Pazartesi 10:47
  • İnkılap Beşiktaşlıları deplasmanda devirdi26 Aralık 2016 Pazartesi 09:54
  • U14'ler güldü, 15'ler üzüldü!..26 Aralık 2016 Pazartesi 09:53
  • Oryantiringde de “Doğa”26 Aralık 2016 Pazartesi 09:52
  • Şampiyon Hent-Bolu...26 Aralık 2016 Pazartesi 09:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim