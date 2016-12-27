Seminer bitti!

BESOB tarafından 24 Aralık Cumartesi günü Abant Aden Boutique Hotel'de birliğe bağlı odaların genel sekreterlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri verildi.

Birliğe bağlı oda genel sekreterlerinin katıldığı eğitim değerlendirme semineri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Tahir Gayret, yaptığı konuşmada, seminere katılan genel sekreterlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Birlik Başkanı Tahir Gayret konuşmasına devam ederek genel sekreterlerin kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini söyleyerek, birliğimizden odalarımıza gönderilen genelgeleri inceleyerek mutlaka başkan ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmeleri gerektiğini dile getirdi. Gayret konuşmasına "Hükümetimizle Konfederasyonumuz esnaf ve sanatkarlarımız için olumlu çalışmalar yürütmekte, şuan gündemimizde esnaf ve sanatkarlarımızı çok yakından ilgilendiren sicil affı, esnaf ve sanatkarımız için işsizlik fonu, defter tasdikleri gibi konularda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şu anda bazı odalarımız ve üyelerimiz NACE kod sisteminden dolayı sıkıntı çekmekte fakat zamanla bu problemde ortadan kalkarak NACE kod sistemine tam uyum sağlanacaktır. Hepinizin bildiği gibi Kıbrısçık’taki odalarımız kapanma noktasına geldi, hatta Kıbrısçık Şoförler odası kapanarak üyelerini Kıbrısçık Esnaf ve Sanatkârlar odasına devretmeyi düşünüyoruz. Tabi bu devir işlemleri 5362 sayılı yasamıza uygun olarak bakanlığımızın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Son olarak Bolu Ayakkabıcılar Odasının yeni göreve başlayan genel sekreteri Gizem Akkan’ı sizlerle tanıştırmak istiyorum." Gizem Akkan’a bu yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

Eğitim Değerlendirme toplantısında Birlik Genel Sekreteri Selhan Şimşek, 6745 sayılı Torba Kanun ile ilgili bilgiler verdi. Genel sekreter ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve Karekodlu Çek Sistemi ile ilgili geniş açıklamalarda bulundu.

Sicil Müdürü H.Ebru Burgaz, esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesi ile ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda Mali Müşavir Enver Bursalı, odaların yıl sonu muhasebe işlemleri ile ilgili slayt gösterisi eşliğinde sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda söz alan genel sekreterler bundan sonraki toplantıların Bolu dışında yapılması önerisinde bulundular. Birlik başkanı Tahir Gayret, bu öneriyi olumlu bularak içimizden görevlendireceğimiz arkadaşlar bir çalışma yapsınlar biz birlik olarak her zaman sizinle beraberiz diyerek katılan genel sekreterlere teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.